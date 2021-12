Acer Nitro : excellent prix pour ce laptop gaming avec RTX 3050 + Ryzen 7

Avec sa gamme Nitro, Acer entend bien proposer des PC portables taillés pour le jeu sans faire exploser la facture. Des machines qui misent sur des composants performants pour faire tourner les jeux les plus récents dans de bonnes conditions. C’est le cas du modèle AN517-41-R1ZJ qui est en promotion à 899 euros au lieu de 1 199 euros.

Les ordinateurs portables gaming intégrant les récentes cartes graphiques RTX de la série 3000 sont très nombreux sur le marché, mais avec la pénurie de composants les prix ont tendance à flamber. Sauf exception me direz-vous, car actuellement le PC portable Acer Nitro est proposé 300 euros moins cher. Une belle promotion pour cette machine capable de faire tourner les derniers jeux, même les AAA les plus gourmands, dans de bonnes conditions grâce à sa configuration musclée.

Quels sont les atouts de ce PC portable gaming ?

Le combo AMD Ryzen 7(5800H) + RTX 3050

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide

Un écran FHD de 17,3″ à 144 Hz

On retrouve généralement le PC portable Acer Nitro (AN517-41-R1ZJ) au prix de 1 199 euros, mais grâce à une remise de 300 euros, ce laptop gaming est à 899 euros sur le site Carrefour.

Taillé pour le jeu vidéo

PC gamer oblige, le Acer Nitro (AN517-41-R1ZJ) est une machine qui possède une fiche technique musclée. Pour cela, on retrouve des composants parfait pour jouer dans de bonnes conditions : une puce AMD Ryzen 7 (5800H) qui est ici associée à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 récente, qui permet de faire tourner la majorité des jeux vidéo récents dans d’excellentes conditions, comme Forza Horizon 5 ou encore Call of Duty Vanguard. En cas d’utilisation intensive, ce Nitro est également doté d’un système de refroidissement particulièrement efficace à double ventilateur pour donner un coup de boost. Il est d’ailleurs possible de gérer votre système en temps réel avec NitroSense, qui contrôle la température, la vitesse des ventilateurs et plus encore.

Pour le reste des composants, on retrouve 16 Go de RAM et un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système. Grâce à cette configuration, les applications exigeantes s’exécuteront sans problème. Il est même possible de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc). D’après le constructeur, le laptop gaming est capable de tenir jusqu’à 9 heures d’autonomie. Cependant, si vous jouez souvent à des jeux gourmands il sera moins endurant.

Un look robuste et une bonne fluidité à l’écran

Avec sa gamme Nitro, la marque a souhaité privilégier la solidité. On a le droit à un boîtier robuste en noir mat avec un clavier rétro éclairé. Pour sa dalle de 17 pouces, Acer a fait le choix d’une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et propose ici aussi un bon compromis. Celui qui permet d’avoir un jeu suffisamment bien défini pour des écrans de ce gabarit, sans pour autant solliciter beaucoup de ressources à la carte graphique. On retrouve également un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz pour une excellente fluidité. Là encore, le constructeur a pensé aux joueurs les plus exigeants qui nécessitent une fois en jeu, des images nettes et sans latences dans les jeux compétitifs. Même au niveau du son, l’immersion en jeu est assurée par la présence de deux haut-parleurs de 2 W et de la technologie DTS:X.

Quant à la connectique, le Acer Nitro est très complet avec deux ports USB 3.2 Gen 2, un port USB Type-C Thunderbolt 4, un port HDMI 2.0, ainsi qu’une prise caque audio. Enfin ce modèle est compatible avec les normes Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1. De quoi appairer facilement une manette sans fil tout en profitant d’un excellent débit Internet — c’est important pour jouer en ligne.

Le Acer Nitro face à ses concurrents ?

