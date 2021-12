Amazfit Bip S : cette montre connectée pour les petits budgets est à moins de 40 €

Si vous avez fait quelques excès lors des fêtes et souhaitez reprendre le sport, quoi de mieux qu’une montre connectée pour vous motiver. La Amazfit Bip S capable de tenir tout un marathon, offre de belles fonctionnalités le tout sans se ruiner. C'est d'autant plus vrai en ce moment, car son prix est en baisse sur Amazon. Elle passe à 38,69 euros au lieu de 69,99 euros.

La Bip S est la troisième version de l’Amazfit Bip. Si ce n’est pas la meilleure des montres connectées, elle permet d’effectuer les tâches de base d’une smartwatch pour beaucoup moins chère que ses concurrentes. Elle a tout de même de bons atouts, comme le fait d’être très endurante. Le modèle S apporte d’ailleurs de meilleures fonctions de sports et un écran légèrement plus performant. Déjà abordable, aujourd’hui elle coûte à peine 39 euros, grâce à une promotion cumulée à un coupon de réduction.

L’essentiel à retenir de la Amazfit Bip S

Une version améliorée par rapport au modèle précédent

Un GPS intégré pour un meilleur suivi

Les nombreuses fonctions pour le sport

Une autonomie longue durée

Au lieu d’un barré à 69,99 euros, la montre connectée Amazfit Bip S est en promotion à 51,59 euros sur Amazon. Mais grâce à 25 % de remise supplémentaire via le coupon, elle se trouve au prix de 38,69 euros.

Retrouvez la Amazfit Bip S à 38,69 € sur Amazon

Une montre connectée minimaliste et légère

La montre connectée Amazfit Bit S opte pour un look discret avec un format carré et quelques arrondis. À vrai dire, ce n’est pas sans rappeler l’Apple Watch, après tout elle est au cœur des tendances du marché des montres. Sa conception est surtout pensée pour être légère et confortable pendant les activités sportives, car elle ne pèse seulement que 31 grammes avec une épaisseur de 11,4 mm.

La Bip S s’équipe d’un écran de 1,28 pouce avec une résolution 176 x 176 pixels. Ce n’est pas la meilleure définition qui soit, mais il faut dire que c’est mieux que les 128 x 128 pixels du premier modèle. Elle sera donc de meilleure qualité et une fois allumé, les informations à l’écran seront lisible en plein jour. D’ailleurs son écran tactile vous permettra de lire vos notifications et y répondre aisément, en prime bien sûr de consulter quelques informations basiques comme la météo et de lancer une dizaine de programmes sportifs. Il est même possible de personnaliser le cadran jusqu’à 40 cadrans supplémentaires à télécharger.

Un suivi sportif amélioré et une autonomie impressionnante

La véritable nouveauté sur ce modèle, c’est qu’il intègre un GPS afin de pouvoir profiter d’un suivi plus précis pour traquer votre activité. La Bip S va pouvoir satisfaire les sportifs en offrant un suivi plus minutieux de votre position. Comme toute montre connectée, le modèle S prend en charge 10 modes sport, de la marche en extérieur au tapis de course en passant par le saut à la corde, le yoga ou la natation. Elle profite d’une étanchéité jusqu’à 50 mètres. Pour avoir un suivi complet, l’application fournit des données telles que l’affichage du trajet parcouru, la vitesse, la fréquence cardiaque, des rappels de distance et tout particulièrement des rappels de fréquence cardiaque excessive, afin de rendre vos entraînements plus sûrs. On retrouve également un « BioTracker » qui se chargera d’analyser votre rythme cardiaque, la surveillance du sommeil ainsi qu’un système d’évaluation de la santé.

Cette montre a un sérieux atout face à ses concurrentes et c’est l’autonomie. D’après la marque, la smartwatch peut tenir jusqu’à 40 jours si on utilise les fonctions de base. Avec une utilisation plus intensive, elle serait plus proche de 15 voire 10 jours si la luminosité est au maximum et que le GPS est utilisé régulièrement. Vous n’avez donc pas besoin de la recharger à la fin de chaque journée. De plus, avec une telle capacité vous pourrez suivre votre sommeil beaucoup plus régulièrement qu’avec d’autres montres connectées.

Retrouvez la Amazfit Bip S à 38,69 € sur Amazon

Découvrez ce que propose la concurrence

Afin de découvrir la concurrence de la Amazfit Bip S et la comparer avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif des meilleures montres connectées en 2021.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.