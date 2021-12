Tab P11 Plus : Lenovo casse le prix de sa tablette pour la fin de l’année

Les bonnes affaires continuent pour cette fin d'année 2021, et c'est Lenovo cette fois qui vous faire des économies. Eh oui, en ce moment la marque propose sa tablette P11 Plus à moins de 270 euros sur son site.

Si Android a toujours du mal à percer du côté des tablettes face aux iPad, certaines marques arrivent à tirer leur épingle du jeu grâce à des modèles s’adressant au plus grand nombre sans mettre de côté la qualité. La Lenovo Tab P11 Plus fait partie de cette catégorie et il est possible de se l’offrir pour moins chère grâce à une promotion de 30 euros sur son prix initial.

Ce qu’il retenir de la Lenovo Tab P11 Plus

L’écran IPS en définition 2K (2 000 x 1 200 pixels)

La grosse batterie de 7 700 mAh

Des performances assurées grâce au processeur MediaTek G90T

Quatre haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos

Pour la fin de l’année, Lenovo propose en promotion sa tablette Tab P11 Plus (4 + 128 Go) qui se trouve à 269 euros au lieu de 299 euros habituellement. Si la réduction de s’applique pas automatiquement, il faut saisir le code promo NOEL avant de passer la commande.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la tablette Lenovo Tab P11 Plus. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une tablette abordable réussie

Même si une version Pro existe, la Lenovo Tab P11 Plus a de beaux arguments sous le coude, à commencer par son design. En effet, pour une tablette milieu de gamme, son châssis en aluminium au look bicolore à l’arrière lui donne des allures premium. À la fois sobre et élégante, cette dernière n’a pas à rougir face au modèle Pro, car elle dispose d’un écran IPS de 11 pouces affichant une définition 2K (soit 2 000 x 1 200 pixels). Pour cette tranche tarifaire, la qualité d’image est au rendez-vous et propose une bonne expérience visuelle.

Son cadre ultra fin avec des bordures peu épaisses sur les quatre côtés lui confère un généreux rapport écran-affichage de 85 %. De plus, elle n’aura rien à craindre du soleil grâce à la luminosité de 400 nits de son écran. La marque tient même à optimiser le son sur la tablette en proposant un son Dolby Atmos grâce aux 4 haut-parleurs offrant une expérience audio immersive comme au cinéma.

Des performances efficaces au quotidien

Pour faire fonctionner efficacement la Tab P11 Plus, Lenovo équipe sa tablette du processeur MediaTek G90T, épaulé par 4 Go de mémoire vive. Plus efficace que le modèle classique, cette configuration permettra tous les usages classiques d’une tablette moderne : jouer à des jeux 2D (mais pas en 3D), regarder des vidéos, surfer sur Internet ou même du multitâche et tout ça sans aucune difficulté. En plus, elle se montrera très endurante car la tablette dispose d’une batterie de 7 700 mAh annonçant 15 heures d’écoute musicale au maximum, elle sera donc capable de tenir un bon moment lors de votre trajet en avion ou train, par exemple. Sachez également qu’elle possède un lecteur de cartes microSD afin d’agrandir la capacité de stockage, selon vos besoins.

Elle a aussi l’avantage d’être pensée pour toute la famille. La tablette propose un mode enfant Kids Spaces from Google qui met en avant du contenu pensé pour nos enfants (applications, livres, vidéos…). Vous pourrez également passer des appels visio avec vos proches grâce à sa caméra selfie de 8 mégapixels à l’avant, et 13 mégapixels à l’arrière. Quant aux adultes, eux pourront l’utiliser et en profiter pour des usages plus poussés grâce aux accessoires vendus séparément comme le clavier, le stylet Precision Pen 2 ou encore la station de recharge, qui est offerte ici.

Trouvez la tablette qui vous convient

Afin de découvrir la concurrence de la Lenovo Tab P11, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles en 2021.

