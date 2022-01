Le laptop Lenovo ThinkBook 15 doté d’un i5 11e gen chute à moins de 650 €

Si vous êtes à la recherche d'un PC portable efficace et pas trop cher pour télétravailler, il y a de belles affaires du côté de chez Lenovo. Son ThinkBook 15 équipé d'un Intel Core i5-1135G7 passe de 879 euros à seulement 649,99 euros.

Avec sa gamme ThinkBook, Lenovo propose de bons ordinateurs portables taillés pour un usage polyvalent, grâce à une fiche technique généreuse. C’est le cas du ThinkBook 15 (G2ITL) qui se montre très efficace en intégrant un processeur i5 de 11e génération, et qui est en ce moment affiché à un meilleur prix grâce à une remise de plus de 25 % sur son prix habituel.

Les points forts du Lenovo ThinkBook 15

Un design élégant avec un écran de 15,6 pouces FHD

Son processeur i5 11e génération + 8 Go de RAM + 256 Go SSD

Sa bonne autonomie

Initialement à 879 euros, le PC portable Lenovo ThinkBook 15 (G2ITL) est désormais affiché à 649,99 euros sur le site Cdiscount, soit plus de 200 euros de remise immédiate.

Un ultrabook imposant mais réussi

Le Lenovo ThinkBook 15 G2ITL est un ordinateur portable proposant un design élégant et raffiné dans une couleur argentée. Sa dalle est de très bonne qualité, car on retrouve une définition Full HD (1920 x 1200), agrémenté d’un revêtement antireflet et d’une très forte luminosité maximale. Ses bordures épurées fournissent un rapport écran-boîtier de 88 %. Elle sera donc agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries. Et malgré sa diagonale de 15,6 pouces, il est suffisamment fin et léger pour être emporté partout avec seulement 18,9 mm d’épaisseur pour un poids de 1,7 kg.

Une configuration solide au quotidien

Le PC portable propose ensuite une fiche technique bien complète. Cette machine est propulsée par la onzième génération des processeurs Intel Core, avec un i5-1135G7 cadencé à 2,4 GHz. Le tout est accompagné par 8 Go de RAM et un chipset Intel Iris Xe pour faire tourner la plupart des logiciels, ou bien faire tourner quelques jeux en Full HD à plus de 30 images par seconde, mais celle-ci n’est pas dédié à une utilisation purement gaming. On apprécie par ailleurs la rapidité de son SSD NVMe M.2 qui promet une fluidité exemplaire et une vitesse de transfert élevée. Il tourne sous une version Famille 64 bits de Windows 10, laquelle se lancera en quelques secondes à l’allumage du Dell Inspiron 15. Sans oublier la capacité de stockage confortable, soit 256 Go.

Ce laptop propose une connectique assez complète, on retrouve un port USB-C, un port Thunderbolt™ 4, deux ports USB-A 3.0 Gen 1, un port HDMI, une prise jack et un lecteur de carte MicroSD. Concernant l’autonomie, le constructeur promet jusqu’à 6 heures d’autonomie grâce à sa batterie de 45 Wh. Il n’est pas très endurant pour assurer toute une journée et ne dispose pas de recharge rapide. Il est davantage pensé pour une utilisation en télétravail. Notez que si vous souhaitez installer la dernière mise à jour Windows, nous vous invitons à lire cet article pour procéder à l’installation et bien vérifier la compatibilité.

Que propose la concurrence ?

Afin de comparer le Lenovo ThinkBook 15 avec les meilleures références actuelles du marché disponibles sur la même tranche de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.