Sony Xperia 5 II : ce smartphone premium est maintenant à moitié prix

Avec son écran OLED 120 Hz et sa puce puissante, le Sony Xperia 5 II a tous les aspects d'un smartphone haut de gamme, sauf son prix. En effet, RED by SFR le fait chuter à 449 euros au lieu de 899 euros à sa sortie.

Lancé en septembre 2020, le Sony Xperia 5 II a illustré la volonté de la marque de proposer une fiche technique premium à prix contenu. Même s’il a depuis été détrôné par le Xperia 5 III, il reste tout aussi performant et intéressant aujourd’hui, d’autant plus qu’il profite de certaines caractéristiques semblables à celles des meilleurs smartphones du moment. Mais sa configuration puissante ne fait pas non plus monter son prix en flèche, et en ce moment, on peut même le retrouver avec une promotion de 450 euros.

Les points forts du Sony Xperia 5 II

Un écran OLED de 6,2 pouces rafraîchi à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 865

Une autonomie plus que correcte

Proposé à 899 euros au moment de son lancement, puis affiché à 799 euros, le Sony Xperia 5 II est actuellement disponible à 449 euros chez RED by SFR, soit 50 % de remise immédiate.

Un smartphone premium avec un écran de pointe

Affiché à un tel prix bas, le design premium du Sony Xperia 5 II est encore plus appréciable. Ce smartphone haut de gamme dispose d’abord un écran OLED Full HD+ d’une diagonale de 6,2 pouces, mais surtout, il peut se vanter de proposer un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les images seront donc bien fluides, de même que l’expérience utilisateur. Et pour ne rien gâcher, on aura droit à du verre Gorilla Glass sur l’arrière et l’avant, soit un gage de résistance sur la durée.

Les performances au rendez-vous…

Côté performances, le Sony Xperia 5 II embarque une puce Snapdragon 865, qui assurera une belle puissance pour tous vos besoins courants. Ce smartphone est aussi plutôt polyvalent puisqu’on pourra même s’adonner à quelques sessions de jeu : véritablement adapté au gaming, il pourra faire tourner des jeux gourmands avec des graphismes élevés sans problème. La fonctionnalité « Optimisateur de jeu » sera même de la partie, et permettra notamment de libérer de la mémoire vive, faire des captures d’écran ou encore d’enregistrer son écran pendant une partie.

… et une partie photo maîtrisée

Au niveau de son module photo, le Sony Xperia 5 II est doté d’un triple capteur photo comme le modèle qui l’a précédé. On aura donc droit à un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, ainsi qu’un téléobjectif x3 de 12 mégapixels aussi. Les clichés capturés par le capteur principal du smartphone offrent de beaux détails et des couleurs plutôt riches, avec en plus une bonne gestion des sources lumineuses. On regrettera tout de même l’absence d’un mode nuit pour les photos plus sombres, et le mode portrait ne sera pas des plus intéressants, en partie à cause de son effet bokeh qui manque de précision.

Enfin, concernant son autonomie, le Sony Xperia 5 II intègre une batterie de 4 000 mAh. Résultat : il pourra tenir en théorie une journée et demie avec une utilisation modérée (et le taux de rafraîchissement de 120 Hz activé), même si tout dépendra, comme toujours, de la nature de vos usages. Un chargeur de 18W sera par ailleurs fourni et rechargera complètement la batterie en 1h50 environ.

Afin d’en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Sony Xperia 5 II.

La gamme Xperia de Sony

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la même gamme que le Sony Xperia 5 II, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Sony Xperia à choisir en 2022.

