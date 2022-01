Dell XPS 13 : l’ultrabook haut de gamme est à -25 % pour quelques jours seulement

Le Dell XPS 13, véritable rival du MacBook Air, profite d'une promotion hors pair, et ce durant quelques jours uniquement. Si vous avez besoin d'un PC portable sous Windows qui soit à la fois joli, compact, mais toutefois puissant, alors le XPS 13 9310 est celui qu'il vous faut. D'autant plus que son prix baisse de plus de 400 euros sur le site officiel.

Le très apprécié XPS 13 de 2020, c’est-à-dire le dernier modèle en date, profite d’un élégant châssis en aluminium, d’un écran borderless et d’un processeur Intel de 11e génération. Si vous êtes intéressé, c’est le bon moment, car Dell a mis en place une vente flash qui dure jusqu’au 6 janvier 2022 inclus. Les différentes configurations du XPS 13, que vous pouvez personnaliser (processeur, RAM, taille du SSD, résolution de l’écran) bénéficient toutes de la même réduction de 25 %. Le modèle de base, le Dell XPS 13-9310, profite de plus de 400 euros de rabais.

Les points forts du PC portable Dell XPS 13 9310

Châssis en aluminium ultra-fin et léger

Écran 16:10 de 13 pouces borderless

Performances stables : processeur Intel Core de 11e génération

Dans sa plus petite configuration (modèle 9310 : processeur Intel i5-1135G7, 8 Go de RAM, 512 Go SSD, écran Full HD+), le Dell XPS 13 est ainsi proposé à un excellent tarif de 1214,75 euros, au lieu de 1619,15 euros en temps normal.

Le top de l’ultraportable avec un design réussi

Le Dell XPS 13 9310 est véritablement un ultrabook premium. Au premier coup d’œil, on repère l’élégant châssis en aluminium et le look borderless de l’écran Infinity Edge. Ce dernier mesure 13,4 pouces et reprend l’habituel format 16:10 avec une définition Full HD+ (1920 x 1200 pixels), très apprécié par Dell. Le rapport écran-corps atteint ainsi 91,5 %, une belle performance. Les repose-poignets en fibre de carbone permettent, eux aussi, de gagner des grammes. Le PC affiche donc un poids plume de 1,2 kg à la pesée, pour seulement 14,8 mm d’épaisseur. Le XPS 13 est donc résolument un ultrabook très pratique à transporter. L’immense pavé tactile ainsi que le clavier bord à bord promettent une belle facilité d’utilisation au quotidien.

Une configuration solide et des performances à la hauteur

En tant qu’ultraportable, le XPS 13 est bien entendu pensé pour les loisirs et la bureautique. La fiche technique est donc à la fois performante et polyvalente. Pour le modèle 9310, on retrouve ainsi un processeur Intel de 11e génération, le i5 1135G7 cadencé à 2,4 GHz (jusqu’à 4,2 GHz en boost), assisté d’un chipset graphique Intel Iris Xe. Ce processeur couplé à ce chipset permet de faire tourner facilement la grande majorité des applications, mais aussi certains jeux vidéo récents — à condition de ne pas être trop regardant sur le nombre de FPS. Le tout est épaulé par 8 Go de mémoire vive en DDR4 et d’un SSD de 512 Go (NVMe). La carte réseau (Carte Killer AX1650) est compatible avec le Wi-Fi 6.

En tant qu’ultrabook, le XPS 13 se doit de proposer une bonne autonomie. Si le constructeur annonce jusqu’à 18 heures d’autonomie grâce à la batterie 52 Wh à 4 cellules, il peut tenir facilement durant 12 heures, ce qui reste largement suffisant. Une fois votre batterie vidée, la recharge s’avère néanmoins être plutôt lente.

Enfin, le XPS 13 s’équipe d’une excellente connectique avec deux ports Thunderbolt 4, un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, un port de carte microSD, une prise jack, ainsi qu’un logement antivol Wedge.

Pour tout savoir sur la dernière itération de cet ultrabook, retrouvez notre test complet du Dell XPS 13 9310.

