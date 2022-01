Boulanger propose un rabais de 200 € pour ce laptop Asus doté d’un i7 11e gen

Voici un très bon deal que nous vous proposons côté laptop avant les soldes : doté d'une fiche technique solide et d'un design très élégant qui plaira au plus grand nombre, l'Asus VivoBook S533EA-BN1311T est actuellement en promotion sur Boulanger : son prix passe de 999 euros à 799 euros.

Avec ses VivoBook, Asus tente de proposer une gamme d’ultraportables avec un bon rapport qualité/prix. Ce VivoBook S15 ne déroge évidemment pas à la règle avec une fiche technique remarquable, d’autant plus quand il jouit d’une réduction de 200 euros sur son prix d’origine.

Les caractéristiques du VivoBook S15

Un laptop compact et élégant

Le combo Intel Core i7 de 11e génération + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Une bonne autonomie

Initialement au prix de 999 euros, le PC portable Asus S15 (S533EA-BN1311T) profite de 20 % de réduction et tombe à 799 euros sur le site Boulanger.

Un ultrabook au design soigné et léger

La gamme de VivoBook d’Asus offre un design élégant tout en sobriété, et la référence S533EA-BN1311T ne fait pas exception. Le PC portable est doté d’un châssis métallique et l’écran dispose de bordures peu épaisses. Avec seulement 1,8 kg sur la balance, cet ultraportable sera facilement transportable. Notons également la présence d’une charnière Ergolift qui permet de surélever le clavier : ce système améliorera grandement le confort de frappe au quotidien. Pour en revenir à l’écran, ce laptop d’Asus dispose d’une dalle IPS de 15,6 pouces, avec une définition Full HD apportant une bonne densité d’affichage et s’avère très agréable au quotidien, grâce à un traitement antireflet qui améliore la visibilité sur tous les angles de vision.

Au niveau de la connectique, on retrouve un port USB-C, deux ports USB 2.0, un port USB 3.2 Gen 1, un port HDMI 1.4, un port MicroSD et une prise jack. Le WiFi 6 est de la partie ainsi que le Bluetooth 5.1. ‎ Quant à l’autonomie, le constructeur propose une autonomie de 9 heures.

Des prestations toujours à la hauteur

Côté puissance, même si Intel a déjà présenté ses nouveaux processeurs de 12e génération, la 11e génération se révèle toujours aussi performante au quotidien. D’ailleurs, ce laptop embarque un processeur Intel Core i7 1165G7, cadencé à 2,8 GHz (boost jusqu’à 4,7 GHz). Autant dire qu’avec cette configuration, il fera nettement l’affaire pour assurer des tâches de bureautique, de la navigation web ou encore des travaux créatifs comme de la retouche photo.

Une configuration suffisamment musclée donc, qui s’accompagne de 16 Go de mémoire vive DDR4 et d’un SSD 512 Go. Non seulement vous disposerez d’un stockage confortable, mais vous pourrez aussi vous satisfaire de temps de chargement réduits, et d’une belle rapidité au lancement de votre machine. Et pour couronner le tout, il a l’avantage d’embarquer une carte graphique Intel Iris Xe, ce qui vous permettra de profiter de sessions de jeux en Full HD dans de bonnes conditions, sur des jeux 3D gourmands — de quoi ravir certains joueurs.

