Monabanq offre en ce moment jusqu’à 120 € pour l’ouverture d’un compte

Pourquoi ne pas profiter de l'arrivée de cette nouvelle année pour changer de banque ? Monabanq propose en ce moment jusqu'à 120 euros pour toutes ouvertures d'un premier compte bancaire en ligne.

Boursorama ou la Société Générales ne sont pas les seules banques en ligne à proposer des opérations de bienvenue. Monabanq est aussi de la partie avec en ce moment une offre vous permettant d’obtenir jusqu’à 120 euros en cumulant 40 euros dès l’ouverture d’un compte et 80 euros supplémentaires sous forme de Cashback.

Un compte chez Monabanq, c’est quoi ?

À partir de 2 euros/mois (offre Pratiq)

Sans aucune condition de revenus

Compatible Apple Pay

En ce moment, les nouveaux clients peuvent obtenir jusqu’à 120 euros après l’ouverture d’un compte chez Monabanq. Cette offre est valable sur tous les comptes courants (hors offres jeunes, PratiqPro, droit au compte et offre alternative).

Une banque en ligne peu chère

Monabanq est aujourd’hui une banque en ligne ayant sa place aux côtés des acteurs historiques du marché comme Boursorama ou Hello Bank. Il s’agit d’une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, elle profite donc d’un réseau traditionnel sérieux, l’apport d’un IBAN français en plus. Même si Monabanq ne propose pas d’offre gratuite, elle compte sur des cartes peu onéreuses pour se démarquer, et ce, quel que soit le type de compte choisi. Les premiers paliers -Pratiq et Pratiq + sont à 2 et 3 euros par mois et les offres Uniq et Uniq+ sont plus complètes entre 6 et 9 euros par mois. Dans tous les cas, chaque carte bénéficie de la police d’assurance et des garanties VISA.

Un service client et une application de qualité

Fortement mis en avant par Monabanq, sa grande force réside dans son service client, déjà élu « Service client de l’année » pour 2022, comme c’est le cas depuis maintenant plus de 4 ans. Celui-ci est joignable du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 8h à 16h. L’application est également au centre de l’expérience bancaire de Monbanq avec l’intégration des outils Google notamment pour la localisation des agences CIC et Crédit Mutuel à proximité. On retrouve également un onglet de catégorisation automatique de dépenses qui permet de suivre avec précision ses finances. Enfin, l’application est compatible Appel Pay et Paylib, mais Google Play manque malheureusement encore à l’appel.

Comment bénéficier de l’offre de Monabanq ?

Si vous souhaitez profiter de l’offre en cours, il vous sera demandé certaines informations via le formulaire d’inscription une fois l’offre sélectionnée parmi les choix proposés (Pratiq, Pratiq+, Uniq, Uniq+). Une fois votre compte créé, 40 euros vous sont crédités sur le compte au bout du premier mois. La prime suivante fonctionne selon un principe de cashback via les achats réalisés le mois précédent avec une carte VISA. Avec un compte Uniq ou Uniq+, Monabanq rembourse 1% (0,5% pour un compte Pratiq ou Pratiq+) du montant des achats réalisés le mois précédent pour le mois suivant. Cette offre est limitée à 80 euros par an. Tous les détails de l’offre sont disponibles sur le site de Monabanq.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Monabanq.

Les autres offres de banque en ligne

Jusqu’à 80€ offerts pour l’ouverture d’un compte chez Orange Bank

pour l’ouverture d’un compte chez Orange Bank Jusqu’à 80€ offerts pour l’ouverture d’un compte chez Boursorama Banque

pour l’ouverture d’un compte chez Boursorama Banque 80€ + 6 premiers mois offerts pour l’ouverture d’un compte chez Hello Bank

pour l’ouverture d’un compte chez Hello Bank 80€ offerts pour une ouverture de compte chez la Société Générale

pour une ouverture de compte chez la Société Générale Jusqu’à 80 € offerts pour l’ouverture d’un compte chez Fortuneo

Notre comparateur

Afin de comparer Monabanq avec d’autres acteurs du marché, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleures banques en ligne.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.