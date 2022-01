L’excellent casque Bose Headphone 700 est beaucoup moins cher pendant les soldes

Vous voulez commencer 2022 avec un excellent casque sans fil sur les oreilles ? Le Bose Headphones 700 semble tout désigné. Ça tombe bien, on retrouve sur Cdiscount à seulement 269 euros.

Avec les Sony WH-1000XM3 et WH-1000XM4, le Bose Headphones 700 fait aussi partie des références côté casque audio grand public. La marque américaine propose avec ce modèle, l’une des meilleures réductions de bruit du marché. C’est donc le moment d’en profiter puisqu’il est actuellement disponible avec 130 euros en moins pour les soldes.

Le Bose Headphones 700 en 4 points

Une des meilleures réductions de bruit

Une qualité sonore excellente

Une très bonne autonomie

Le Bluetooth multipoint

Au lieu de 399 euros à son lancement, mais maintenant vendu à 299 euros chez la plupart des revendeurs, le Bose Headphones 700 est actuellement disponible à 269 euros sur Cdiscount pour les soldes d’hiver.

Un casque audio design, pratique…

Avec le Headphones 700, Bose a su renouveler sa gamme de casques audio de la plus belle des manières. Si le QC35 II était déjà très bon, la marque rend une copie encore meilleure avec surtout un design revisité.

le casque a gagné en élégance, l’articulation ne se faisant plus au niveau des bras, mais par un système de pivot qui règle la hauteur et l’inclinaison. Ce casque ne reprend pas non plus tous les boutons physiques de l’ancien modèle et laisse place à deux surfaces tactiles.

… et Bardé de technologies

Si son prédécesseur avait de plus en plus de mal à concurrencer les casques de Sony au niveau de la réduction de bruit, le Bose Headphones 700 s’améliore et en propose de grosses performances avec un système pouvant se régler sur 11 niveaux. Tout est configurable via l’application Bose Connect disponible sur iOS et Android. La qualité sonore est quant à elle signée Bose et donc de grande qualité avec sans surprise des basses bien présentes rendant un spectre sonore des plus chaleureux.

On retrouve aussi d’autres fonctionnalités intéressantes avec l’application, comme configurer Google Assistant ou Amazon Alexa, ou encore choisir les actions de l’appui long sur la surface tactile. La plus intéressante de toutes est sans aucun doute le Bluetooth multipoint, pour se connecter à différents appareils simultanément (smartphone, tablette, PC, etc.).

Enfin, le Bose Headphones 700 profite d’une autonomie confortable d’une trentaine d’heures avec même la réduction de Bruit activée. Le casque se recharge d’ailleurs très rapidement grâce au port USB-C, 15 minutes suffisent pour 3,5 heures d’écoute.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter notre test du Bose Headphones 700.

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.