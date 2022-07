Le Bose Headphones 700 devient un casque premium à moitié prix pour le Prime Day

Le Prime Day, c'est aussi l'occasion de faire de grosses économies sur des références tech. C'est, par exemple, le cas du Bose Headphones 700 qui voit son prix dégringoler de 50 % par rapport à son tarif de lancement.

Si les prix des casques audio haut de gamme n’ont pas toujours été revus à la baisse ces derniers temps, c’est Bose qui en profite pour se mettre en avant, en tout cas côté prix, pendant ce Prime Day avec une réduction de plus de 200 euros sur le prix de lancement de son Headphones 700.

Les caractéristiques du Bose Headphones 700

Une excellente réduction de bruit active

Entre 20 à 30h d’autonomie

La signature sonore Bose

Bluetooth multipoints prit en charge

Au lieu de 399 euros à son lancement, le Bose Headphones 700 est généralement vendu aux alentours de 250 euros de nos jours, mais aujourd’hui le prix de ce casque sans fil chute à seulement 188,99 euros pendant le Prime Day sur Amazon.

Un casque fin aux performances lourdes

Le Bose Headphones 700 dispose d’un design complètement différent des autres références de la marque, on pense notamment au QC 35 II. L’arceau de type est plus fin, même si le poids du casque est plus important avec une vingtaine de grammes en plus. Cela s’explique sûrement par la présence de plus grosses oreillettes de type Circum-Aural qui entourent parfaitement les oreilles. Le contrôle du casque se fait également par des zones tactiles et pas par des boutons physiques.

La fonction star du casque à savoir la réduction de bruit active est de nouveau mise en valeur avec la présence de 11 niveaux de réglages. Ces derniers sont réglables grâce à l’application Bose Connect une fois le casque couplé à son téléphone. Le son est également d’excellente facture grâce au rendu signature de Bose avec des bases profondes, des médiums poussés au maximum et une puissance des haut-parleurs qui n’est plus à prouver.

Connecté et endurant

Le Bose Headphones 700 embarque la technologie Bluetooth multipoints qui permet de relier jusqu’à deux appareils sans avoir à changer d’appairage. L’autonomie est estimée à une vingtaine d’heures en mode sans fil et avec réduction de bruit activée, elle monte jusqu’à 30 heures sans. La recharge quant à elle se fait via le port USB-C situé sur l’une des oreillettes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Bose Headphones 700 dans nos colonnes.

