Bose Headphones 700 : ce casque premium est à -50 % durant le Prime Day

Bien qu’il soit sorti il y a trois ans, le Bose Headphones 700 est toujours d’actualité, grâce à sa qualité audio, sa réduction de bruit et sa connexion Bluetooth multipoint. À l’occasion du Prime Day organisé par Amazon, beaucoup de produits Tech sont en promotion, dont le Bose Headphones 700 qui voit son prix chute de -50 %.

Le Bose Headphones 700, c’est quoi ?

De la réduction de bruit active

Du Bluetooth multipoint

Une excellente qualité audio

Jusqu’à 20 heures d’autonomie avec l’ANC

Réduction de bruit active et qualité audio sont là

Le Bose Headphones 700 propose de la réduction de bruit active modulable, en fonction de ce que l’on souhaite entendre ou non (voix, environnement, etc.). On trouve aussi un mode conversation qui permet de régler la réduction de bruit et de mettre la musique en pause. Concernant le Bluetooth, on trouve ici du Bluetooth multipoint jusqu’à 9 mètres de distance, qui permet de connecter le casque à deux appareils simultanément, par exemple à votre smartphone et votre ordinateur, pour passer de l’un à l’autre automatiquement.

Sur la partie audio, un égaliseur est disponible dans Bose Music, l’application compagnon du casque, pour ajuster la signature audio en fonction de vos goûts. Pour les appels audio, on compte pas moins de quatre microphones qui sont combinés pour atténuer les bruits ambiants et se concentrer sur votre voix. Le Headphones 700 de Bose supporte plusieurs codecs audio, donc le SBC et le AAC.

Une autre partie importante à prendre en compte lors de l’achat d’un casque audio, c’est son autonomie. Sur le Bose Headphones 700, on peut écouter de la musique pendant 20 heures maximum en une seule charge. Quant à la recharge, le constructeur annonce qu’une charge de 15 minutes offre jusqu’à 2 heures d’écoute et il faut environ 2,5 heures pour une charge complète. Le tout via USB-C, donc aucun problème sur la connectique.

Un casque compact et confortable

Ce casque audio a une forme circulum-aurale, ce qui fait que les coussinets en cuir synthétique se placent autour de l’oreille et non dessus, ce qui offre un meilleur confort. Pour les plus méticuleux d’entre vous, sachez que les écouteurs sont inclinés à 15 degrés, ce qui est selon Bose la meilleure inclinaison pour épouser les formes de la tête et des oreilles. Le bandeau est conçu en acier inoxydable, mais rembourré avec une mousse recouverte de silicone qui vient reposer sur la tête.

Pour modifier le volume, changer de piste, activer son assistant vocal, etc., tout se passe via des commandes vocales situées sur les oreillettes. Pour la mise en tension et la réduction de bruit active, ce sont des boutons physiques. Si le Bose Headphones 700 ne se plie pas, un étui de transport est fourni à l’achat, ainsi qu’un câble de recharge et un câble audio.

Pour en savoir plus sur ce casque, nous vous invitons à lire notre test du Bose Headphones 700.

