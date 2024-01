Bose Headphones 700 : ce casque premium noté 9/10 est à -45 % pendant les soldes d’hiver

Les soldes sont l'occasion de mettre la main sur les produits high-tech que l'on ne pourrait pas s'offrir en temps normal à cause d'un prix élevé. Comme pour ce Bose Headphones 700, un casque audio noté 9/10 dans nos colonnes et lancé à quasiment 400 euros. En ce moment, son prix chute à 219,95 euros chez Amazon.

Pour un casque audio haut de gamme, il faut souvent investir plus de 300 euros, voire quasiment 400 euros. Ce n’est effectivement pas donné et pour cause, ces accessoires du quotidien sont de véritables concentrés de technologies, il vaut mieux profiter des soldes si l’on souhaite s’en offrir un. Référence immanquable sur ce marché, Bose est à l’origine de ce qui fut un temps le roi de la réduction de bruit active, le Bose Headphones 700 qui profite actuellement d’une réduction de 45 %.

Le Bose Headphones 700 en bref

Une excellente réduction de bruit active

Un son particulièrement riche

Le Bluetooth multipoint

Au lieu de 399,95 euros habituellement, le Bose Headphones 700 est maintenant disponible en promotion à 219,95 euros chez Amazon.

La meilleure alternative aux casques audio de Sony

Avant la sortie du Sony WH-1000XM4, le Bose Headphones 700 était le casque audio doté de la meilleure réduction de bruit active, ce qui en fait encore une bonne alternative. Son ANC est totalement bluffante, de plus, elle est modulable sur 11 niveaux directement sur l’application de Bose. Un mode Transparence répond également présent. Du côté des performances audio, on retrouve la patte de Bose avec les basses, les hauts médiums et les aigus bien mis en avant, ce qui permet de profiter d’un son riche avec tous les types de musique. Si la signature sonore par défaut ne convient pas, l’application du constructeur américain donne accès à un égaliseur.

Le Bose Headphones 700 est un casque circum-aural, ce qui veut dire que ses oreillettes englobent toute l’oreille pour fournir une bonne isolation passive. De plus, la surface recouverte de cuir synthétique et l’inclinaison à 15 degrés des oreillettes prodiguent un meilleur confort. Quant à l’arceau, il est en acier inoxydable et rembourré avec de la mousse dans un bandeau en silicone pour être porter sans gêne sur le long terme. Enfin, le Bose Headphones 700 dispose d’une autonomie de 20 heures sur une seule charge.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Bose Headphones 700.

