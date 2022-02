Avec 110€ de moins sur la facture, le Dyson V8 Animal + devient plus accessible

Marre de devoir sortir le gros aspirateur du placard ? Il est peut-être temps d'investir dans un nouvel appareil. Et quoi de mieux que de se tourner vers les balais aspirateurs de chez Dyson. En ce moment, le modèle V8 Animal + passe à 349 euros au lieu de 459 euros.

Rien de tel qu’un Dyson quand il s’agit d’aspirateurs simples, performants et durables puisque la marque anglaise est encore et toujours l’une des plus réputées dans le domaine. Dotés d’une très bonne puissance et maniables, les modèles de la marque séduisent toujours autant celles et ceux qui souhaitent boucler la corvée de l’aspiration au plus vite. Si vous rêvez de vous en procurer un, mais que le prix a toujours été un frein, sachez qu’en ce moment le Dyson V8 Animal + profite d’une belle réduction.

Les points clés du V8 Animal + de Dyson

L’expertise de Dyson

Un aspirateur puissant et très maniable

Efficace sur toutes les surfaces

Une autonomie de 40 minutes

Au lieu d’un prix barré à 459 euros, le balai aspirateur Dyson V8 Animal + bénéficie de 24 % de remise et tombe à 349 euros seulement. Cela revient à économiser 110 euros sur la facture, et ce n’est pas négligeable pour un produit de cette marque.

Un balai aspirateur pour nettoyer du sol au plafond

Si ce produit n’est pas le plus récent du constructeur, le Dyson V8 Animal + tient encore parfaitement la route. C’est un aspirateur-balai avec lequel vous allez pouvoir entretenir votre intérieur en faisant le moindre effort. Ce balai aspirateur d’une grande polyvalence garantit une totale liberté d’utilisation grâce à l’absence de fil et de sac. Grâce à son format stick, il est très maniable et ce, que vous souhaitiez aspirer le sol, des meubles en hauteur ou même le plafond. Avec 2,5 kg sur la balance, le V8 Animal + a l’avantage d’être léger afin d’être moins pénible à déplacer entre les étages. Il est même possible de transformer le balai en un aspirateur à main d’un simple clic, pour aspirer les saletés entre le siège arrière des voitures, dans les pliures des sièges avant ou entre les coussins de votre canapé.

Performant pendant plus d’une demi-heure

Son niveau d’aspiration ne sera pas aussi bon que le dernier Dyson V15, mais il reste très performant surtout pour cette tranche de prix. La puissance d’aspiration est assurée par son moteur qui effectue pas moins de 110 000 tours par minute. La technologie Cyclones 2 Tier Radial se chargera quant à elle de fournir une forte puissance afin de propulser la poussière dans le réservoir et de la filtrer efficacement, ce qui augmente là encore les performances de l’aspiration. À ce propos, on retrouve un système de filtration qui va permettre de limiter la propagation des allergènes lors de l’aspiration ou le vidage du bac de poussière, qui dispose d’ailleurs d’un système d’éjection plus hygiénique que ses prédécesseurs.

Le Dyson V8 Animal + est particulièrement adapté aux possesseurs d’animaux, puisqu’il est livré avec toute une panoplie de brosses et accessoires permettant de nettoyer toute une variété de saletés laissées par nos amis les bêtes. On retiendra particulièrement la brosse motorisée qui fait des merveilles pour enlever les poils, ou bien la brosse rigide qui permettra par exemple de nettoyer les taches plus tenaces sur les tapis, par exemple. Même si d’autres balais (plus onéreux) de la marque proposent davantage d’accessoires pour un nettoyage très complet, ceux-ci suffiront amplement pour débarrasser vos sols de toutes les saletés. Côté autonomie, la marque promet jusqu’à 40 minutes d’aspiration sans baisse de régime, ce qui laissera largement le temps pour se débarrasser de toute la poussière et autres. Une fois votre session d’aspiration terminée, vous n’aurez plus qu’à accrocher le Dyson sur sa station d’accueil fixée au mur.

Et si vous laissiez un aspirateur robot s’en charger ?

