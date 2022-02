L’Apple Watch SE est de retour à prix réduit, et dans ses deux tailles

Si vous souhaitez mettre la main sur une Apple Watch, mais que vous avez un budget contenu, il faudra vous tourner vers la version SE, qui ne manque certainement pas d'atouts. En plus, son prix baisse en ce moment sur Amazon : la version 40 mm passe ainsi de 299 euros à 259,99 euros, tandis que le modèle 44 mm est affiché à 289,99 euros au lieu de 329 euros.

C’est un fait : les montres connectées signées Apple ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Mais la marque à la pomme a heureusement pensé aux budgets plus serrés en proposant son Apple Watch SE, une version plus accessible qui offre une expérience premium, même si naturellement, quelques concessions seront à faire. Actuellement, il est même possible de la trouver encore moins chère grâce à des promotions bienvenues.

Ce qu’il faut retenir de l’Apple Watch SE

La qualité de fabrication d’Apple

Un écran OLED tout de même

Un bon suivi des activités

Habituellement proposée à 299 euros, l’Apple Watch SE (GPS) 40 mm est désormais disponible à 259,99 euros sur Amazon.

En ce qui concerne la version 44 mm, son prix passe de 329 euros à 289,99 euros, toujours sur Amazon.

Une qualité de conception bien présente

En proposant une montre connectée plus abordable, Apple a choisi de faire quelques concessions sur les performances, mais certainement pas sur le design. L’Apple Watch SE adopte donc le même format carré emblématique de la marque, avec ses bords arrondis. Le poids du boîtier en aluminium reste quant à lui contenu et n’excède pas les 30 g, hors bracelet donc. Pour la SE, pas d’acier inoxydable ou de titane sur certaines versions, pour éviter les matériaux trop onéreux qui viendraient faire grimper le prix. Côté écran, on aura droit à une dalle OLED Retina bien lumineuse (1000 nits annoncés), mais sans l’option Always-On qui permet de garder l’écran toujours allumé. Sinon, la Digital Crown sera évidemment de la partie pour naviguer dans les menus de la montre.

Un suivi sportif maîtrisé

Comme toutes les montres connectées de la firme de Cupertino, l’Apple Watch SE offre un suivi de vos activités sportives très complet. De nombreux sports seront ainsi pris en compte, comme le vélo, le cardio, la course, la marche, le yoga ou encore le basket. Pour la natation, vous pourrez enchaîner vos brasses sans problème puisque la montre est étanche jusqu’à 50 mètres. Et pour vous aider à vous repérer dans l’espace, le GPS, la boussole et l’altimètre seront bien disponibles. En revanche, pour le côté santé, c’est là que le bât blesse : la SE fait l’impasse sur plusieurs capteurs. Ici, on n’aura donc pas de capteur ECG pour réaliser les électrocardiogrammes ni d’oxymètre, qui permet de mesurer l’oxygénation du sang. Mais si ce genre de données ne sont pas indispensables pour vous, elles ne se feront vraiment pas manquer au quotidien. D’autant plus qu’on aura tout de même accès au suivi du rythme cardiaque, à la détection de chute ou encore au suivi du sommeil.

Côté performances, la montre sera propulsée par une puce SiP S5, que l’on retrouve sur la Series 5, moins puissante que les montres plus onéreuses de la marque, mais elle assurera tout de même une expérience fluide, notamment grâce à watchOS, l’OS toujours aussi complet et performant. Et en ce qui concerne l’autonomie, on pourra profiter d’une durée d’utilisation de 18 heures (naturellement réduite en cas d’utilisation intensive durant vos sessions sportives). Et très bon point : la charge rapide sera de la partie grâce au chargeur en USB-C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch SE.

D’autres références sur le marché ?

