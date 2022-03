Avec 400 € de moins, jamais ce PC portable avec écran OLED n’a été aussi peu cher

Si les écrans OLED n’ont fait que des apparitions timides sur les ordinateurs portables, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Ils sont même à des prix très avantageux, comme c'est le cas de ce modèle d'Asus qui chute à 599,99 euros sur Cdiscount contre 999,99 euros sur le site du fabricant.

Les PC portables intégrant des dalles OLED se démocratisent de plus en plus. Le constructeur Asus en est d’ailleurs l’un des précurseurs, en proposant cette technologie sur de nombreux modèles, dont sa gamme VivoBook. En plus d’apporter une meilleure qualité d’affichage, les ultrabook de la marque taïwanaise embarquent des composants relativement performants pour un prix accessible. Ce prix vient d’ailleurs s’alléger davantage grâce à une remise immédiate cumulée à un code promo spécial.

Ce qu’il faut retenir de l’Asus VivoBook Pro 14

Un écran OLED de 14 pouces (en définition 2,8 K)

De bonnes performances grâce au processeur i5-11300H

Les 8 Go de mémoire vive et le SSD de 512 Go

La présence du NumPad, très pratique

Au lieu de 999,99 euros sur le site officiel, le PC portable Asus VivoBook Pro 14 OLED (S3400PA-KM017T) est désormais disponible à 699,99 euros sur Cdiscount, mais en utilisant le code OLED100 le laptop tombe à seulement 599,99 euros.

Une partie de la gamme VivoBook profite de remise cumulée à ce code promo, que vous pouvez retrouvez sur le site Cdiscount.

De l’OLED sans payer le prix fort

Si Asus a d’abord introduit la technologie OLED sur sa gamme la plus premium Zenbook, le constructeur taïwanais vient l’introduire sur sa gamme Vivobook Pro pour un prix relativement plus abordable. Ainsi le modèle Pro 14 proposé dans ce bon plan, dispose d’un écran OLED, de 14 pouces donc, au format 16:10 avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2 880 x 1 800 pixels. C’est tout simplement l’assurance d’une excellente qualité d’affichage, avec un taux de contraste infini, des noirs profonds et un retour lumineux parfait.

Ce laptop offre non seulement une belle qualité d’image, mais également un beau design. En effet, le VivoBook Pro 14 présente des lignes plutôt sobres et élégantes, avec un boîtier noir mat qui respire la qualité. Avec son format compact et son poids plume de seulement 1,4 kg, l’ultrabook d’Asus sera parfaitement adapté pour les utilisateurs les plus nomades. Et la connectique n’est pas mise de côté pour autant. Elle est même plutôt complète : avec un port Thunderbolt 4, deux ports USB, un port USB-C, un port HDMI, un port jack 3,5 mm ainsi qu’un lecteur de cartes microSD. De plus, le laptop est équipé d’un NumPad sur le pavé tactile servant à déplacer le curseur.

Un ultrabook qui en a aussi sous le capot

Le VivoBook 14 Pro OLED d’ASUS ne mise pas tout sur son écran. Il s’agit même d’un ultraportable très équilibré et taillé pour répondre aux besoins du quotidien. On retrouve sur ce modèle un processeur Intel Core i5-11300H quadcore cadencé à 3,1 GHz (boost jusqu’à 4,4 GHz), 8 Go de RAM au format DDR4 SDRAM et un stockage de 512 Go en SSD NVMe. Avec une telle configuration, le PC portable d’Asus est capable de lancer les applications en un clin d’œil. Que ce soit pour naviguer sur internet, réaliser des tâches les plus gourmandes comme la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Il trouvera cependant ces limites sur le gaming, mais avec la présence de la carte graphique Intel Iris Xe, vous pourrez jouer à quelques jeux en 2D ou 3D peu gourmands. Et pour assurer de bonnes performances, le laptop s’équipe d’un système de refroidissement.

Avec tous ces éléments, le laptop se montre assez endurant car avec sa batterie l’appareil, est capable de tenir environ 9 heures en utilisation classique — de quoi l’utiliser une bonne journée loin d’une prise. Cela est notamment dû à l’OLED qui se trouve être une technologie beaucoup moins énergivore que le LCD classique. Toutefois ce modèle, ne propose malheureusement pas la charge rapide. Notez que si vous souhaitez installer la dernière mise à jour Windows, nous vous invitons à lire cet article pour procéder à l’installation et bien vérifier la compatibilité.

