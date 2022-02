AOC : l’écran gaming 4K de 28 pouces profite d’une réduction de 30 %

Si vous êtes à la recherche d’un écran 4K pour du gaming, alors cette offre devrait vous plaire. L’écran PC AOC U28G2AE est aujourd’hui proposé à 234,20 euros au lieu de 339,90 euros sur Amazon.

L’arrivée de la 4K se démocratise petit à petit sur les écrans PC, mais cette définition a tendance à augmenter le prix de la facture. Ce n’est pas le cas sur le modèle U28G2AE d’AOC, qui perd plus de 100 euros sur son prix initial. Ce moniteur a même l’avantage de convenir aux joueurs exigeants grâce à son temps de réponse minime et sa compatibilité FreeSync.

Le moniteur d’AOC en quelques mots

La dalle IPS de 28″ en définition UHD 4K (3 840 × 2 160)

La compatibilité avec AMD FreeSync

Et un temps de réponse rapide : 1 ms

Au lieu d’un prix barré à 339,90 euros, le moniteur AOC U28G2AE est actuellement en promotion à 234,20 euros sur le site d’Amazon, soit plus de 30 % de remise immédiate.

Retrouvez l'écran AOC U28G2AE à 234,20 € sur Amazon

Un moniteur qui mise sur sa résolution 4K

Si l’on observait seulement la dalle, AOC U28G2AE ressemblerait à n’importe quel autre moniteur de la marque. Un écran aux bords fins et aux finitions sobres. Le principal atout réside sur sa dalle IPS de 28 pouces, avec une résolution 4K Ultra HD (3840 x 2160) pour satisfaire l’ensemble de vos besoins. Résultat : vous allez pouvoir apprécier l’excellente qualité d’image proposée ici, avec des couleurs bien vives et de beaux contrastes. Le taux de pixel par pouces est donc excellent et tous les contenus natifs 4K sont sublimés.

Adapté également pour les joueurs

Si ce moniteur est idéal pour la bureautique ou les créateurs de contenus, AOC a conçu ce moniteur pour les joueurs en proposant la compatibilité avec la technologie Freesync de chez AMD. Concrètement, cela permet de garantir aux joueurs une fluidité à toute épreuve et éviter les déchirures d’écrans. Il faudra cependant vous contenter de 60 Hz côté rafraîchissement d’image, ce qui aura son importance pour les adeptes de grosses configurations et aux jeux type FPS. Le constructeur ajoute tout même un temps de réponse de 1 ms pour vous éviter tout retard ou ralentissement dans vos combos, et obtenir une bonne réactivité durant vos parties.

Quant à la connectique, ce moniteur propose l’essentiel à savoir deux ports HDMI, un connecteur DisplayPort, ainsi qu’une sortie audio.

