Un aspirateur 2-en-1 à prix réduit ? C’est possible avec ce iRobot remisé à -22 %

iRobot a beaucoup à offrir avec sa gamme d'aspirateurs-robots. Le Roomba Combo est en mesure d'aspirer et laver le sol simultanément, le tout pour moins de 280 euros. Il gardera vos sols propres sans que vous ayez à lever le petit doigt.

On ne présente plus le fabricant iRobot, réputé pour ses aspirateurs robots, dont plusieurs modèles ont déjà été testés dans nos colonnes. Parmi ses innombrables produits, on retrouve le Roomba Combo. Ce dernier reprend tout les bons éléments que l’on attend d’un aspirateur robot. Puissant et autonome, ce robot pourra nettoyer votre domicile efficacement, surtout qu’il s’équipe d’un système de lavage pour rendre vos sols encore plus propres. Généralement coûteux, la marque a conçu ce robot 2-en-1 à un prix plutôt accessible, surtout qu’il profite actuellement de 80 euros de réduction.

Les points forts de l’iRobot Roomba combo

Il effectue un nettoyage 2 en 1 : aspire et nettoie

Il propose une puissante aspiration

Compatible avec Google Assistant et Alexa

Affiché à 359,99 euros, l’aspirateur iRobot Roomba Combo est aujourd’hui en promotion à 279,99 euros sur le site Darty soit plus de 20 % de remise. Il est également au même à la Fnac.

Un système 2-en-1 pour un nettoyage efficace

Avec son Roomba Combo, le constructeur iRobot propose un aspirateur robot milieu de gamme très intéressant. Esthétiquement similaire à la plupart des autres produits de la marque, ici ce modèle Combo est un appareil hybride. En effet, il combine non seulement les fonctions d’un aspirateur robot, mais aussi d’un robot laveur de sol. On comprend mieux maintenant le choix du nom de cette référence, car c’est le combo gagnant. Le Roomba Combo s’équipe d’une lingette microfibre avec une texture striée et trois modes de lavage différent.

Autrement cet aspirateur robot se dote d’une aspiration puissante pour éliminer les poussières et saletés incrustées dans vos sols. Il est d’ailleurs en mesure de s’attaquer à n’importe quel type de sol (moquette, parquet, ou carrelage). Pour ce faire, il embarque deux brosses rotatives couplées à la lingette microfibre. Il peut aussi bien aspirer, balayer, et laver votre sol simultanément afin d’éliminer les taches récalcitrantes. Il embarque des fonctions intelligentes pour être ainsi en capacité de nettoyer votre domicile dans les moindres recoins et évite les obstacles, sans craindre de tomber dans les escaliers. D’ailleurs, pour naviguer dans votre domicile utilise, il utilise des capteurs de suivi de sol pour nettoyer de manière ciblée et logique en lignes droites bien nettes.

Un robot intelligent qui répond à vos besoins

Comme tout bon aspirateur robot, il dispose de plein de fonctionnalités intelligentes. Il est capable de suggérer des fonctions de nettoyage et d’apprendre de ses erreurs. Vous pourrez contrôler l’aspirateur au son de votre voix pour lancer un cycle ou simplement l’arrêter, via les appareils compatibles Google Home et Alexa Alexa. Autrement, vous pourrez simplement passer par l’application iRobot Home, pour piloter l’appareil, jeter un œil au niveau de batterie et voir la cartographie complète définie par l’appareil.

Et pour ce qui est de l’autonomie, la marque promet 100 minutes de fonctionnement sur une seule charge. Cela devrait laisser le temps à l’appareil de nettoyer toute la poussière avant de retourner à sa base. Pour le recharger entièrement, comptez à peu près 2 heures. Malheureusement, ce dernier ne retourne pas à la base automatiquement une fois son travail terminé, il faudra donc le déplacer jusqu’à sa base.

