Free reste dans la course avec un nouveau forfait mobile 110 Go à 9,99€/mois

Free Mobile relance sa série limitée côté forfait 4G avec une nouvelle offre très avantageuse : 110 Go pour seulement 9,99 euros par mois pendant un an.

Sous l’impulsion des nouveaux forfaits mobile sans engagement tous plus avantageux les uns que les autres chez de nombreux opérateurs, notamment B&You et RED by SFR, Free ne compte pas rester sur la touche et propose une nouvelle version de son offre en série limitée. Cette fois-ci, ce n’est pas 90 ni 100, mais bien 110 Go de données 4G qui sont proposés, pour moins de 10 euros par mois la première année.

Que propose le forfait mobile Série Free ?

Les appels, SMS et MMS illimités

Avec 110 Go en France et 10 Go en Europe/DOM

Un petit prix pendant un an et 210 Go en 5G/4G+ par la suite

Jusqu’au 8 Mars 2022 à minuit, le forfait mobile Free de 110 Go est disponible au prix de 9,99 euros par mois pendant un an. Par la suite, le forfait passe automatiquement à l’offre Free 4G/5G à 19,99 euros par mois avec 210 Go.

une masse de Go à prix mini

Avant de parler de data, sachez que ce forfait en série limité dispose des appels illimités vers les fixes et les mobiles en France métropolitaine et dans les DOM. Les SMS et MMS sont également illimités, pour le même territoire en plus de l’Europe.

Côté 4G, le forfait s’élève à 110 Go à utiliser en France. Avec une telle quantité, vous aurez tout le loisir de profiter de votre environnement numérique mobile, sans crainte d’être réellement limité. On pense notamment au streaming vidéo et musique. Free a aussi pensé à inclure 10 Go dans ce forfait à utiliser pour l’Europe et les DOM. Notez qu’au bout de la première année, le forfait passe cette fois-ci à 19,99 euros mensuels, mais offre 210 Go en 4G et même 5G. Vous avez bien sûr la possibilité de résilier le forfait avant la bascule de prix, celui-ci étant sans engagement.

Les petits + de Free

Free ne se contente de proposer des communications et de la data dans ses forfaits. L’opérateur a inclus son service Free Ligue 1 en version Premium. Ce dernier vous permet de suivre toute l’actualité du Championnat de France, avec des extraits en quasi direct des rencontres et des contenus exclusifs en avant-première.

Si vous avez l’habitude d’utiliser les réseaux Wi-Fi publics pour économiser des données, Free offre également l’accès à son réseau national « FreeWifi » via ce forfait. Assurez vous cependant de bénéficier d’un service VPN avant de vous y connecter pour plus de sécurité.

Les informations complémentaires concernant Free Mobile

Sachez tout de même que l’opérateur Free utilise majoritairement la banque fréquence de 700 MHz. En France, il existe 12 386 des antennes de cette fréquence sur les 15 361 disponibles, pour une occupation d’environ 80 % du parc. Il est donc nécessaire de posséder un smartphone compatible avec cette fréquence afin d’en profiter pleinement. Nous vous proposons donc notre guide dédié des smartphones compatibles afin de profiter de ce forfait dans les meilleures conditions.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

