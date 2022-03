Roborock S7 : cet excellent aspirateur robot 2-en-1 coûte 150 € de moins aujourd’hui

Les robots aspirateurs se diversifient de plus en plus et multiplient les fonctionnalités. C’est le cas que Roborock S7 qui à la fois aspire et passe la serpillière après son passage. Aujourd’hui, son prix passe à 494 euros au lieu de 649 euros à sa sortie.

Le Roborock S7 fait partie des dernières références de la marque du même nom. Le modèle S7 reprend le savoir-faire de la marque, en apportant quelques améliorations par rapport à la génération précédente. Son atout majeur, c’est sa capacité à aspirer la poussière, mais aussi de passer la serpillière à votre place. Sur place ou à distance, vous pouvez lancer le nettoyage en toute simplicité sans vous inquiéter du ménage des sols de votre logement. En plus, il s’accompagne d’une belle remise avec 24 % de réduction.

Le Roborock S7, c’est quoi ?

C’est un aspirateur robot capable d’aspirer et de nettoyer

Avec une serpillère, oui, mais qui vibre

Accompagnée d’une application très complète

Et une autonomie correcte

Lancé au prix de 649 euros, le robot aspirateur Roborock S7 est actuellement disponible en promotion à 494 euros sur le site de Boulanger.

Un système de nettoyage revu pour plus d’efficacité

Que ce soit les sols durs, moquettes, parquets, tapis : le Roborock S7 s’en sort sur toutes les surfaces. Il aspire parfaitement tous les déchets, des poussières basiques aux miettes de pain ou confettis. Il aspire non seulement la poussière, mais il fait aussi office de serpillère — pour un nettoyage complet. En plus d’intégrer une serpillère, l’aspirateur robot dispose d’une brosse en caoutchouc plus durable qu’auparavant, destinée à récolter la poussière. Mais la véritable nouveauté sur ce modèle réside dans la serpillère qui est dorénavant vibrante, et tourne jusqu’à 3 000 tours/minute. Cela permet au Roborock S7 de frotter la saleté, plutôt que de l’essuyer et donc, de mieux retirer les saletés incrustées au sol. Il sera également possible de surélever la serpillère lorsqu’il approche d’un obstacle qui ne doit pas être mouillé, mais aspiré, par exemple un tapis. Toutefois si votre tapis est trop épais, il sera impossible pour le robot de procéder à cette action. Vous devrez donc passer par l’application afin de programmer une délimitation une zone via la cartographie.

Une cartographie réussie et une application complète

En intégrant un capteur LiDAR, le Roborock S7 pourra cartographier votre domicile jusqu’à quatre étages, des données que vous pourrez ensuite consulter sur l’application (disponible sur iOS et Android). Cette application va permettre de gérer le nettoyage de votre appareil, créer des routines pour planifier un passage quotidien, configurer l’intensité du nettoyage, ou définir des zones afin que le robot ne détruise pas tout sur son passage si vous avez des câbles qui trainent par exemple. D’ailleurs ce qui est agréable, c’est que l’appareil gère parfaitement les obstacles sans se précipiter pour cogner dedans. Il identifie impeccablement les tapis et vous les signale sur la carte. Libre à vous ensuite de décider ce qu’il doit faire de l’information (aspirer ou contourner). Il sera même possible de contrôler via votre voix, car l’aspirateur est compatible avec l’assistant vocal Alexa ou Google Assistant.

Pour finir, l’endurance promit par la marque est de 3 heures, mais c’est seulement en mode standard et donc sans utiliser la serpillère pour le lavage, un peu dommage quand on sait que l’un de ses atouts c’est bien sa serpillère. Testé par la rédaction, le robot tient plutôt environ 1h30 à 1h45 selon les surfaces et les besoins. Il faudra compter plus de 2h15 pour qu’il se recharge complètement et concernant la contenance de ces bacs, vous pourrez compter sur 470 ml pour celui destiné à stocker les poussières, et 300 ml pour le réservoir d’eau.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Roborock S7.

