Huawei déstocke son routeur AX3 compatible Wi-Fi 6 à moitié prix

Que vous ayez envie d'améliorer votre réseau W-iFi ou de compléter ses capacités, un routeur compatible Wi-Fi 6 est un parfait investissement. Ça l’est d’autant plus quand il ne coûte que 34,99 euros, comme le Huawei AX3.

Si la norme Wi-Fi 6 date maintenant de 2019, il n’est pas si simple de trouver un routeur performant compatible à bon prix. Mais le constructeur Huawei, plus connu pour ses smartphones et autres objets connectés, propose aujourd’hui son très bon routeur AX3 avec un excellent rapport qualité-prix grâce à une réduction de 50 % sur son prix initial.

Ce qu’il faut retenir de ce routeur

Une couverture Wi-Fi étendu grâce à la présence de 4 antennes externes

Wi-Fi 6+ (2,4 GHz/ 5GHz) jusqu’à 3 000 Mb/s

Compatible avec les box internet

Au lieu d’un prix barré à 69,99 euros, le routeur Wi-Fi AX3 de Huawei est actuellement en promotion à 34,99 euros sur le site du constructeur, soit 35 euros de remise immédiate.

Retrouvez le routeur Huawei Wi-Fi AX3 à 34,99 € sur le site officiel

Un routeur efficace pour moins de lag

Entièrement peint en blanc et doté d’antennes plates, l’appareil est à la fois discret tout en sachant se faire remarquer. Les quatre antenne attire l’œil et s’associent avec la technologie Dynamic Narrow Bandwith afin d’étendre la couverture Wi-Fi et obtenir une connexion plus fiable.

En plus de son aspect esthétique, le Huawei AX3 embarque un processeur quad core permettant de délivrer toute la bande passante bibande théorique du Wi-Fi 6 Plus, à savoir jusqu’à 574 Mb/s en fréquence 2,4 GHz et jusqu’à 2 402 Mb/s avec 5 GHz. Autant dire qu’avec un appareil compatible Wi-Fi 6 en réception, la connexion n’en sera que meilleure et l’architecture de cette nouvelle norme permet d’éviter au maximum les décrochages de réseau. De plus, la prise en charge d’une bande passante de 160 MHz permet au routeur de connecter des appareils compatibles, pour des vitesses réseau augmentées de 60 %.

Les avantages du AX3

Étant compatible avec la technologie Wi-Fi 6 (802. 11ax), le AX3 fournit donc une connexion Wi-Fi performante et stable, et devrait être suffisant pour la grande majorité des usages. Vous allez pouvoir profiter de meilleures vitesses de jeu et d’un chargement vidéo instantané jusqu’en 4K. De plus, on retrouve sur le routeur un port WAN allant jusqu’à 1 000 Mb/s et trois autres ports LAN qui peuvent aussi aller jusqu’à 1 000 Mb/s. Avec cela, vous pourrez brancher des périphériques tels que des PC, des consoles de jeu, pour des connexions câblées rapides et fiables.

Pour finir, il est possible de connecter jusqu’à 128 appareils au total. Pour des connexions multiples, tout en fluidité. La fonction Huawei Share permet de connecter un smartphone au routeur AX3 d’une simple touche, bien pratique pour ne pas avoir à rentrer la clé Wifi. Il est également bien adapté à un environnement professionnel puisqu’il est certifié via le protocole CCEAL5 permettant d’être utilisé dans une boutique ou des bureaux avec un niveau de sécurité optimal.

Retrouvez le routeur Huawei Wi-Fi AX3 à 34,99 € sur le site officiel

D’autres solutions pour profiter du Wi-Fi 6 ?

Si vous souhaitez passer au Wi-Fi 6, mais que vous n’avez pas d’appareils pouvant profiter de cette technologie sans fils, nous vous conseillons la lecture de notre guide des meilleurs appareils pour en profiter.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.