Avis aux gamers, cet écran PC QHD, 165 Hz et 1ms est à un super prix (-30%)

Que vous soyez un gamer très exigeant ou occasionnel, un bon écran demeure un bon investissement si vous passez régulièrement du temps derrière le PC. Aujourd’hui, le Lenovo G27q-20, tombe à 279,99 euros au lieu de 399,99 euros.

Si un joueur ou une joueuse recherche les meilleurs composants pour booster son PC, il faut aussi le bon écran gaming qui va avec, car il peut faire la différence lors de vos parties. Avec le G27q-20, le constructeur Lenovo propose un moniteur réactif qui permettra d’accélérer votre temps de réaction et de profiter de chaque détail de vos jeux préférés afin de ne manquer aucune action décisive pour votre victoire. Avec ses caractéristiques, il a de quoi plaire aux joueurs, surtout avec 120 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir de cet écran PC

Une dalle IPS LCD de 27 pouces en définition QHD (2560 x 1440 pixels) ;

Un taux de rafraîchissement qui monte à 165 Hz ;

Un temps de réponse rapide, seulement 1 ms ;

En plus : la compatibilité avec AMD FreeSync et Nvidia G-Sync.

Généralement au prix de 399,99 euros, l’écran PC Lenovo G27q-20 en 27 pouces est disponible en promotion à 279,99 euros seulement sur le site Rue du Commerce. Cela revient à faire 120 euros d’économie sur la facture.

Un écran réussi, avec une résolution au top

À première vue, le Lenovo G27q-20 pourrait paraître assez classique, avec de fines bordures sur tous les côtés, sauf en bas pour accueillir le logo de la marque et la LED indicative, mais il révèle quelques éléments propres aux jeux vidéo avec son pied arborant des veines de couleur bleue. Ce dernier est d’ailleurs ajustable en hauteur, ainsi que pivotable sur les côtés pour améliorer le confort selon vos besoins.

Outre son design, l’écran de Lenovo va surtout être apprécié pour ses performances. Les joueurs et joueuses seront tout d’abord ravis par la définition QHD (2 560 x 1 440), le sacro-saint 1440p, pour obtenir une image finement détaillée. Le HDR est également de la partie pour améliorer le rendu avec les jeux compatibles.

Assure une expérience de jeu fluide

Bien sûr, le constructeur Lenovo le sait, un bon joueur doit avoir un écran offrant des images fluides. C’est pourquoi la dalle propose un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz, pour un gain de fluidité et de précision non négligeable. Cela s’avère être très utile dans les jeux qui nécessitent une bonne réactivité — type FPS. Pour avoir une longueur d’avance sur les autres joueurs, le moniteur offre un temps de réponse de seulement 1 milliseconde. Cela vous garantit d’être toujours au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes.

Et ce n’est pas tout, ce moniteur est également compatible avec les technologies AMD FreeSync et Nvidia G-Sync pour vous permettre de vivre des parties fluides avec des graphismes nets et sans saccades. Les déchirures d’écran ne seront plus qu’un mauvais souvenir. Quant à sa connectique, vous avez l’essentiel à savoir une entrée HDMI 2.0 et d’une entrée DisplayPort en version 1.2.

Quel écran PC gamer choisir en 2022 ?

