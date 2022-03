Ce laptop gaming (RTX 3050 Ti + i5) n’est qu’à 779 € après 40 % de réduction

Avec sa gamme IdeaPad Gaming, Lenovo entend bien proposer des PC portables taillés pour le jeu sans faire exploser la facture. Le modèle 3i Gen 6 en est la preuve : il affiché à 779,40 euros au lieu de 1 299 euros sur le site officiel du constructeur.

Que ce soit pour la bureautique, le multimédia ou qu’il s’agisse de jeux vidéo compétitifs comme occasionnels, le PC portable Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 possède plusieurs atouts qui font de lui une référence à considérer. Assez onéreux de base, il est aujourd’hui en promotion avec plus de 500 euros de réduction.

Quels sont les atouts de ce PC portable gaming ?

Un écran FHD de 15,6″ à 120 Hz

Le combo i5-11300H + RTX 3050 Ti

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide

Au lieu d’un prix barré à 1 299 euros, le PC portable Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 est actuellement à 779,40 euros en utilisant le code FLASHSALE sur le site du constructeur. Cela représente tout de même un beau rabais de 40 % par rapport au prix d’origine.

Une configuration musclée, idéale pour les joueurs

Le Lenovo IdeaPad 3i (Gen 6) un ordinateur portable puissant, disposant de composants récents. Il s’appuie sur le processeur Intel Core i5 de 11e génération, avec 16 Go de mémoire vive. Grâce à cette configuration, les applications exigeantes s’exécuteront sans problème. Il est même possible de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Quant au stockage, on retrouve un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter plus d’espace pour accueillir votre bibliothèque de jeu et surtout une dose de réactivité à l’ensemble du système.

Mais il est avant tout conçu pour le gaming. En effet, ce laptop offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, parfait donc pour les joueurs et joueuses. Les images seront nettes et sans latences. De plus, vous pourrez compter sur l’apport d’une carte Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, avec 4 Go de mémoire dédiée pour jouer à des jeux type FPS dans d’excellentes conditions. En cas d’utilisation intensive, cet IdeaPad est également doté d’un système de refroidissement pour donner un coup de boost.

Un PC portable robuste, qui se recharge rapidement

Vous l’aurez compris, cet ordinateur portable est un vrai investissement sur le long terme, qui ne risque pas de vous décevoir. Et malgré sa diagonale de 15,6 pouces, le laptop de Lenovo profite d’un format assez compact et nomade, grâce à son poids de 2,2 kg. Il possède un design élégant, épuré et passe-partout avec un boîtier robuste noir et clavier rétroéclairé pour une meilleure visibilité des touches dans toutes les situations d’éclairage. La dalle affiche une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels, ce qui permet une bonne densité d’affichage. De plus, l’écran est équipé d’un antireflet pour vous permettre de profiter de vos divertissements à l’extérieur.

Par contre, ce pc portable se montre peu endurant, il faut dire que les composants demandent beaucoup de ressources en jeu. C’est pourquoi il est très appréciable que ce modèle soit compatible avec la charge rapide, qui permettra de récupérer 50 % en 30 minutes. Côté connectique, on retrouve un port USB-C, deux ports USB A, un port HDMI 2.0, et une prise casque microphone. Le Bluetooth 5.0 est aussi de la partie pour connecter des accessoires sans fil. Enfin, sachez que ce dernier tourne sous Windows 11.

Lenovo face à ses concurrents

