5,99 €/mois, c’est le prix exceptionnellement bas de ce forfait 100 Go

Cdiscount Mobile prend tout le monde de court en ce début de semaine avec un nouveau forfait mobile au rapport Go-Prix quasi imbattable. Cette fois-ci, on parle de 100 Go pour seulement 5,99 euros par mois la première année.

Toujours plus pour toujours moins cher, c’est la philosophie du moment chez Cdiscount Mobile. L’opérateur relance une nouvelle série limitée de forfait mobile sans engagement avec notamment une offre particulièrement intéressante de 100 Go pour un prix défiant toute concurrence et qu’on a rarement vu sur ce type d’offres.

Le forfait Cdiscount Mobile en détail

Appels, SMS/MMS illimités en France, Europe et DOM

100 Go de data 4G partout en France

Sans engagement avec le réseau Bouygues Telecom

Vous avez jusqu’au 31 mars 2021 pour profiter du forfait de 100 Go à seulement 5,99 euros par mois pendant un an. Ce dernier passe ensuite à 12,99 euros mensuels, toujours sans engagement.

L’un des meilleurs réseaux en France au meilleur prix

Cdiscount Mobile est un opérateur mobile virtuel qui assure ses services via l’un des meilleurs réseaux de l’hexagone : Bouygues Telecom. La quasi-totalité du territoire est couverte et vous pouvez profiter des infrastructures partenaires en Europe et en DOM. Les communications de ce forfait sont illimitées que ce soit au niveau des appels, des SMS et des MMS, le tout en France Métropolitaine, depuis l’Europe et les DOM vers un numéro mobile français.

Une grosse enveloppe de Go

On est en face d’une très bonne affaire puisque ce forfait comprend une enveloppe de 100 Go. Clairement, il y a de quoi vous permettre de surfer tranquillement sans crainte d’être vraiment limité dans vos usages numériques mobiles. En Europe et en DOM, vous pouvez également profiter de l’internet mobile grâce à 10 Go dédiées, bien pratique pour utiliser son GPS par exemple sans devoir payer une option en plus.

Avec autant de Go, vous pouvez aussi penser à en faire profiter votre famille grâce au partage de connexion ou utiliser la carte SIM dans un routeur 4G. Bref, les usages sont nombreux et pour le prix demandé, c’est presque donné.

Les forfaits similaires du moment

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

