Lenovo Tab P11 Pro : cette tablette premium avec écran OLED chute à 239 euros

Celles et ceux qui n'ont pas forcément le budget pour une tablette premium trop onéreuse pourront se tourner vers Lenovo. La marque propose sa Tab P11 Pro, dotée d'un écran OLED et d'un processeur puissant, qui bénéficie d'un prix inédit actuellement. AliExpress la propose en effet à seulement 239 euros grâce à un code promo.

Tout le monde ne peut pas débourser une grosse somme d’argent pour acquérir un iPad d’Apple ou une tablette signée Samsung. Heureusement, certaines marques misent elles aussi sur le premium, mais en allégeant considérablement la facture pour les acheteurs et acheteuses. C’est le cas de Lenovo avec sa Tab P11 Pro, une tablette performante idéale pour les professionnels, mais qui a surtout l’avantage de ne pas nécessiter un budget considérable. Surtout en ce moment, puisqu’on peut la trouver à moins de 250 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Tab P11 Pro

Un écran OLED 2K de 11,5 pouces

Un processeur Snapdragon 730G

Compatible Dolby Vision et HDR10

Au lieu de 599 euros à son lancement, la tablette Lenovo Tab P11 Pro (sans clavier ni stylet inclus) est aujourd’hui disponible à seulement 239 euros sur AliExpress avec le code SDFRP022.

Sachez également que la Lenovo Tab P11 classique bénéficie également d’une belle réduction puisqu’on peut la trouver, toujours sur AliExpress, à 147 euros au lieu de 279 euros grâce au code promo SDFRP015.

Notez que les deux tablettes en promotion ci-dessus sont livrés avec un chargeur US, il faudra donc acheter séparément un adaptateur pour prise FR, ou tout simplement utiliser un chargeur que vous avez déjà chez vous.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Lenovo Tab P11 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une tablette légère au design premium

À première vue, la tablette Lenovo Tab P11 Pro dispose d’une conception vraiment élégante, avec un cadre léger en alliage d’aluminium qui ne mesure que 5,8 cm d’épaisseur pour plus de légèreté et de portabilité. Une praticité renforcée par son poids de seulement 485 grammes, qui facilitera grandement son transport si vous êtes amené à travailler hors de chez vous. On aura aussi droit à des bordures très fines, ce qui vous permet de bénéficier d’un ratio screen-to-body de 85 %, comme sur le modèle classique, d’ailleurs.

Mais cet écran a un autre atout, et pas des moindres : il embarque une dalle OLED de 11,5 pouces, avec une définition 2K (soit 2560 x 1600 pixels), de quoi afficher une belle qualité d’image pour vos visionnages de films et séries. Cet écran est en plus compatible avec Dolby Vision et le HDR10, ce qui rendra les images d’autant plus nettes et lumineuses. Si vous utilisez cette tablette pour un usage récréatif, ou si vous avez besoin de regarder des vidéos dans le cadre de votre boulot, vous pourrez aussi profiter de quatre haut-parleurs signés JBL, compatibles avec Dolby Atmos pour un son riche et vaste.

Un modèle performant qui tient toute la journée

La tablette Lenovo Tab P11 Pro intègre également un processeur Snapdragon 730G, épaulé par 6 Go de mémoire vive. Cette configuration assurera une bonne fluidité dans tous vos usages, qu’ils soient professionnels (mention spéciale pour la gestion du multitâche) ou plus orientés vers le loisir. Vous pourrez en effet jouer à quelques jeux sans ralentissement. Notez aussi que si la tablette dispose d’un stockage de base de 128 Go, vous pourrez quand même augmenter cette capacité grâce à l’ajout d’une carte microSD jusqu’à 1 To. Si vous n’avez pas besoin de tant de performances, et que vous recherchez davantage une tablette familiale pour des usages plus simples, vous pourrez vous tourner vers la classique Lenovo Tab P11 et son Snapdragon 662.

En ce qui concerne son autonomie, vous ne devriez en théorie pas vous soucier de tomber en rade puisque la Lenovo Tab P11 Pro embarque une grosse batterie de 8 600 mAh. Selon la marque, la tablette pourra tenir durant 15 heures d’écoute musicale ou en lecture vidéo, et 8 heures en navigation web. Soit largement assez pour tenir une journée de travail. En plus, elle est munie d’un port USB-C pour la charge rapide.

D’autres tablettes sur le marché

