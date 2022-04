Avec 150 € de moins, le Xiaomi Poco F3 n’est vraiment plus si cher que ça

L'un des smartphones les plus performants de Xiaomi, le Poco F3, affiche à partir d'aujourd'hui un prix plus bas qui le rend donc encore plus intéressant. On peut ainsi le retrouver à 219 euros au lieu de 369 euros pour la version avec 128 Go de stockage.

Fidèle à son identité, Xiaomi continue de proposer des smartphones hautement performants à des tarifs agressifs. Et le Poco F3 ne fait certainement pas exception. Il n’y a qu’à voir sa fiche technique musclée qui ferait presque pâlir d’autres marques proposant des smartphones qui frôlent les 1 000 euros. Son excellent rapport qualité-prix le place aisément parmi les modèles que l’on recommande sans souci, et aujourd’hui, c’est encore plus le cas avec 150 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Poco F3

Un écran AMOLED 120 Hz et compatible HDR10+

La puissance du Snapdragon 870

Des haut-parleurs convaincants

D’abord affiché à 369 euros, le Xiaomi Poco F3 (128 Go) est désormais disponible à 219 euros sur le Mi Store en utilisant le code promo XFF10. En ajoutant le smartphone à votre panier, vous aurez également droit à des écouteurs Mi In-ear offerts ainsi qu’un adaptateur USB-C vers jack 3,5 mm.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Poco F3. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des caractéristiques premium pour un prix contenu

Difficile à croire en voyant son prix, mais le Xiaomi Poco F3 présente bel et bien des aspects qui pourraient le ranger facilement dans la catégorie des smartphones haut de gamme. À commencer par son design soigné et sobre : entre son écran quasi borderless et sa protection Gorilla Glass 5, ce modèle profite de belles finitions. On notera également la finesse de l’ensemble (seulement 7,8 mm d’épaisseur) et son poids plutôt léger, puisque le smartphone ne pèse que 196 grammes.

Concernant son écran plus précisément, celui-ci mesure 6,5 pouces, ce qui le classe parmi les smartphones imposants. Il intègre par ailleurs une dalle AMOLED, laquelle affiche aussi une définition Full HD+, mais surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soit l’assurance d’une excellente fluidité. Notons aussi la compatibilité avec la norme HDR10+, qui offre des couleurs, une luminosité et des contrastes beaucoup plus réalistes, avec davantage de détails dans l’image. Le son n’a pas non plus été négligé puisque le Poco F3 embarque deux haut-parleurs stéréo certifiés Dolby Atmos, qui proposent une excellente spatialisation du son pour une immersion renforcée.

Des performances assurées par une puissante puce

Outre son bel écran, le Xiaomi Poco F3 promet aussi de très bonnes performances au quotidien. Le smartphone est propulsé par une puce Snapdragon 870, épaulée par 6 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, vous pourrez faire tourner toutes vos applications sans souffrir d’un quelconque ralentissement. Il sera également possible de jouer à des jeux gourmands. Par exemple, les amateurs de Fortnite pourront faire tourner leur jeu en 30 fps avec les graphismes réglés sur leur niveau le plus élevé.

Côté photo, le Xiaomi Poco F3 ne marque pas autant de points, mais s’en sort tout de même avec un honorable triple capteur 48 + 8 + 2 mégapixels. Les clichés capturés seront suffisamment détaillés sous une bonne luminosité, mais seront moins nets s’ils sont pris la nuit (vive le mode nuit dans ce cas précis, donc).

Pour finir, le Poco F3 dispose d’une batterie de 4 520 mAh qui rend le smartphone plutôt endurant, et qui vous permettra surtout de tenir deux jours loin du chargeur si vous modérez un peu votre usage. Notez aussi que la charge rapide jusqu’à 33W est aussi de la partie pour vous faire gagner presque 50% de batterie en seulement 30 minutes. Enfin, concernant la connectivité, le Wi-Fi 6 sera bien là, ainsi que le Bluetooth 5.1 et la compatibilité 5G.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Poco F3.

