Le prix de l’excellent Samsung Galaxy A52s est de plus en plus bas

Depuis son lancement, le Samsung Galaxy A52s a su conquérir le public avec d'excellentes prestations de milieu de gamme. Avec l’arrivée de son successeur, on le retrouve dorénavant à seulement 329 euros au lieu de 459 euros.

Toujours aussi populaire, la gamme A de Samsung attire par sa fiche technique équilibrée et son prix relativement accessible. Si le nouveau leader du milieu de gamme de chez Samsung est disponible, le A52s 5G reste très convaincant. Il s’agit d’une version améliorée du modèle originel, avec plus de puissance. S’il existe très peu de différences entre le nouveau Samsung Galaxy A53 et le A52s, ce dernier prend l’avantage grâce à cette réduction de 130 euros.

Samsung Galaxy A52s 5G en quelques mots

Un bel écran AMOLED à 120 Hz

Un processeur efficace (Snapdragon 778G 5G)

Un module photo complet

Lancé au prix de 459 euros, on peut facilement retrouver le Samsung Galaxy A52s 5G avec 128 Go de stockage en promotion. Aujourd’hui, c’est Boulanger qui propose la meilleure offre : 329 euros seulement.

Ce code est valable jusqu’au 23/12/2021 à 23h59.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Galaxy A52s 5G. Le tableau se met à jour automatiquement.

Peu de différences avec le nouveau modèle

Parfois, la nouveauté n’est pas toujours la meilleure solution. Le Samsung Galaxy A53 est le nouveau milieu de gamme de la marque, mais le A52s 5G est sans doute celui qui conviendra le mieux grâce à son excellent rapport qualité-prix. Il n’a d’ailleurs pas grand-chose à envier à son successeur, puisque tous deux s’équipent d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces Full HD+ avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz (ajustable) pour une navigation fluide au quotidien. On retrouve donc une très haute luminosité maximale, un contraste excellent et une riche palette de couleurs.

Esthétiquement, ils sont quasi identiques, car le nouveau milieu de gamme de Samsung propose le même design. Une fois retournée, on retrouve toujours un dos mat en plastique. Le module photo ne diffère pas non plus : le A52s dispose de la même composition, avec un capteur principal de 64 mégapixels, proposant des images détaillées et cela, même la nuit tombée. Sinon on retrouve un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un capteur de 5 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Pour vos plus beaux selfies, vous pourrez enfin compter sur une caméra frontale de 32 mégapixels.

Tout aussi convaincant, mais à un prix plus bas

La version S a été légèrement revue avec un processeur plus puissant, et même face à l’Exynos 1280 proposé sur le nouveau modèle, le A52s est assez performant pour faire tourner la plupart des applications, même les jeux gourmands comme Fortnite dans une qualité élevée. Inutile de vous dire que la navigation entre les applications se montre très fluide. Notez que ce smartphone est compatible 5G.

Quant à son autonomie, le A52s dispose d’une batterie de 4 500 mAh. C’est un peu moins que le A53 (5 000 mAh), mais le modèle S du A52 est assez endurant pour rassurer l’utilisateur tout au long de la journée, selon votre utilisation. Pour la recharge, si elle est dite « rapide » — jusqu’à 25 W — il faudra plus d’une bonne heure pour le recharger complètement à 100 %, soit la même que le nouveau modèle.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A52s 5G.

Nos recommandations pour trouver le meilleur rapport qualité-prix

Afin de comparer le Galaxy A52s de Samsung avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.