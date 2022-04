Le nouveau Xiaomi Redmi Note 11S chute d’ores et déjà sous les 200 euros

Le Xiaomi Redmi Note 11S est une version un peu mieux lotie que la version classique de ce smartphone abordable. S'il coûte normalement plus cher que cette dernière, on le trouve aujourd'hui sur le Mi Store au même prix, à savoir 199 euros.

Avec son Fan Festival, Xiaomi multiplie les promotions sur l’ensemble de ses produits. Les smartphones ne sont évidemment pas épargnés, et même les toutes nouvelles références du catalogue chinois en profitent. En effet, c’est actuellement le cas du récent Redmi Note 11S qui voit son prix baisser de 50 euros, pour devenir finalement aussi abordable que le Redmi Note 11 classique.

Ce qu’il faut retenir du Redmi Note 11S

Son écran AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz

Le capteur photo principal de 108 mégapixels

Les bonnes performances de la puce MediaTek

Au lieu de 249 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Note 11S avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage est aujourd’hui en promotion à seulement 199 euros sur le Mi Store. Ce prix est disponible uniquement pour les coloris Bleu Crépuscule et Gris Graphite.

Quelques points communs avec le Redmi Note 11 classique

Les Xiaomi Redmi Note 11 et Xiaomi Redmi Note 11S se ressemblent beaucoup, nous allons donc dans un premier temps voir leurs nombreux point communs. Les deux smartphones proposent sans surprise le même design et le même gabarit, avec des dimensions de 159,87 x 73,87 x 8,09 mm pour 179 grammes. L’écran est de 6,43 pouces dans les deux cas, il a la particularité d’être AMOLED et d’afficher une définition Full HD+ ainsi qu’un taux de rafraichissement à 90 Hz. Le capteur d’empreintes digitales pour le déverrouillage n’est en revanche pas sous la dalle, mais sur le bouton d’alimentation de la tranche du smartphone.

L’un comme l’autre, intègre un accumulateur de 5 000 mAh, ce qui en fait sur le papier une batterie assez généreuse, normalement largement suffisante pour tenir pendant 1 à 2 jours loin d’une prise. Le chargeur de 33 W est inclus et permet de récupérer environ 50 % en une trentaine de minutes. Il faut d’ailleurs savoir que les deux téléphones proposent l’interface MIUI 13 basée sur Android 11, mais pas encore Android 12. On note également la présence d’une puce NFC, d’un port jack 3,5 mm ainsi que d’une certification IP53.

Des améliorations appréciées

Si le bloc est physiquement identique à celui du Redmi Note 11, la composition de capteurs est différente sur le 11S. Le premier propose un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un de profondeur de 2 mégapixels. Le deuxième conserve les trois derniers capteurs, mais monte jusqu’à 108 mégapixels pour le capteur principal, de quoi rester polyvalent tout en améliorant la qualité des clichés. De plus, la caméra frontale du Note 11S est de 16 mégapixels alors que celle du Note 11 classique est de 13 mégapixels.

Les autres différences se font maintenant au niveau des performances. Le Redmi Note 11 embarque le Snapdragon 680, avec 4 Go de mémoire vive tandis que le Redmi Note 11S mise sur un Helio G96, avec 6 Go de mémoire vive. Ici, la puce de MediaTek est plus puissante que celle de Qualcomm, mais les deux devraient proposer une expérience utilisateur similairement fluide. C’est plutôt du côté des jeux 3D que la magie opère, surtout quand l’on se rappelle que le Redmi Note 10S était déjà capable de faire tourner Fortnite dans de bonnes conditions.

Quel smartphone Xiaomi choisir ?

Afin de découvrir les autres références du constructeur chinois que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi en 2022.

