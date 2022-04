Cette caméra de surveillance à reconnaissance faciale est moins chère dans ce pack

Boulanger brade son pack de sécurité Netatmo. On peut retrouver la caméra de surveillance avec une sirène et un détecteur de portes et fenêtres pour 189,99 euros au lieu de 289,99 habituellement. C'est parfait pour surveiller son domicile, même de loin.

Que ce soit pour partir en vacances avec l’esprit tranquille ou bien pour surveiller quotidiennement son domicile, il peut être rassurant d’avoir un système de surveillance chez soi. On retrouve dans ce domaine Netatmo qui propose un écosystème complet pour bien sécuriser son domicile. Généralement onéreux, aujourd’hui Boulanger propose un kit de démarrage complet à moins 34 %.

Ce qu’il faut retenir de ce pack

Une caméra design équipée d’un système de reconnaissance faciale

Qui alerte en temps réel et filme en 1080p (caméra infrarouge également)

Une sirène et un détecteur d’ouverture offert

Habituellement vendue seule à 199 euros, la caméra de surveillance intérieure Netatmo est proposée dans un pack chez Boulanger avec une sirène et un détecteur d’ouverture, le tout pour 189,99 euros au lieu de 289,99 euros, soit 100 euros d’économie sur la facture finale.

Si vous souhaitez une caméra extérieure, la marque propose le modèle Presence qui bénéficie actuellement d’une réduction de 33 % sur le site Boulanger.

Une caméra de surveillance pas comme les autres

Premier élément clé de ce pack : la caméra de surveillance Netatmo. Il s’agit du modèle Welcome, et au premier coup d’oeil on a du mal à croire qu’il s’agisse bien d’une caméra de surveillance. Elle est assurément l’une des caméras les plus esthétiques du marché. À la fois discrète et design, elle ne fera pas tache dans le décor. D’ailleurs la Welcome a l’avantage de se poser n’importe où et facilement grâce à son petit gabarit.

Elle est capable de filmer en Full HD à 130 degrés pour afficher le plus de choses possible, et arrive à bien gérer les contre-jours. Son point fort réside notamment dans sa capacité à reconnaître les visages. Elle pourra alors connaitre les membres de la famille, ou avertir si un inconnu est rentré chez vous. La Netatmo Welcome vous envoie une notification sur votre téléphone avec, en prime, une photo de la personne. Parfait donc pour éviter les fausses alertes.

Efficace pour faire fuir les intrus

Son installation se fait très facilement, il suffit de la brancher à une prise, la connecter au wifi et bien sûr installer l’application Netatmo Security sur iOS et Android. Cette dernière est simple à prendre en main et la synchronisation avec la caméra se fait très rapidement. Vous allez recevoir des notifications sur votre smartphone dès qu’un mouvement est détecté.

Dans ce pack, on retrouve une sirène qui se synchronisera avec la caméra. Celle-ci se déclenchera automatiquement, une alarme de 110 dB afin de faire fuir l’intrus qui rentre chez vous. Il y a également un détecteur d’ouverture de porte ou de fenêtre qui est inclus dans ce pack. Il pourra vous notifier si la porte ou la fenêtre s’est ouverte, il détecte même les vibrations si quelqu’un tente juste de forcer l’entrée. Dans ces cas là, vous serez notifié et pourrez activer la caméra à distance et, si besoin, l’alarme.

Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi de la partie vous allez pouvoir la connecter aux appareils des deux constructeurs. À noter, aucun des contenus n’est envoyé sur un serveur dans le Cloud, c’est directement stocké sur une carte SD.

