La tablette Chromebook de Lenovo profite d’une réduction de plus de 100 €

La Lenovo IdeaPad Chromebook Duet est une tablette qui s'utilise comme un laptop sous ChromeOS grâce à son clavier inclus. On la trouve en ce moment avec une belle promotion, puisque le prix de la version 128 Go passe aujourd'hui de 349 euros à seulement 244 euros.

Si vous êtes à la recherche d’un appareil aussi facile à transporter qu’une tablette et aussi pratique à utiliser qu’un ordinateur portable, la Lenovo IdeaPad Chromebook Duet vous conviendra parfaitement. De plus, en ce moment, elle coûte bien moins cher aujourd’hui grâce à cette réduction de plus de 100 euros.

La Lenovo IdeaPad Chromebook Duet en quelques mots

Le clavier avec trackpad inclus

L’autonomie de plus de 10 heures

Le grand écran tactile de 10,1 pouces

L’expérience ChromeOS sur une tablette

Au lieu de 349 euros habituellement, la Lenovo IdeaPad Chromebook Duet en 128 Go est aujourd’hui disponible à 259 euros sur la boutique officielle de Boulanger du site Rakuten, mais le prix chute ensuite à seulement 244 euros si vous utiliser le code promo RAKUTEN15 avant de procéder au paiement.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Lenovo Chromebook IdeaPad Duet. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une tablette hybride pratique

La Lenovo IdeaPad Chromebook Duet est une tablette hybride livrée par défaut avec un clavier détachable. L’appareil seul pèse 450 grammes et près de 920 grammes avec son accessoire fétiche, ce qui est bien léger qu’un PC portable ou un ultrabook. C’est très pratique pour le transport, mais la tablette compacte offre tout de même une diagonale d’écran de 10,1 pouces — en définition Full HD — pour apporter un certain confort de visionnage au quotidien. Il est alors tout à fait envisageable de faire du traitement de texte ou de regarder une série avec.

En ce qui concerne l’autonomie, elle s’apparente plus à celle d’un ordinateur portable qu’une tablette. La batterie de 7 180 mAh permet à l’IdeaPad Duet de tenir pendant environ une dizaine d’heures, selon le constructeur. Du côté de la connectique, on retrouve seulement un port USB-C 3.1 Gen 2. Il faudra alors compter sur le Bluetooth pour connecter un appareil en mode sans fil, ou passer par un hub USB-C.

L’expérience ChromeOS sur tablette

La tablette de Lenovo va surtout se démarquer par son expérience utilisateur sous Chrome OS. Ce système d’exploitation propose une interface épurée et simplifiée autour du navigateur de Google, donc parfaite pour aller sur Internet. On y retrouve également un accès au Play Store pour télécharger toutes les applications que vous souhaitez. Son rapport qualité/prix est aussi l’une de ses forces. Sous sa coque se cachent un puissant processeur MediaTek Helio P60T, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ce n’est clairement pas une configuration pour jouer dans les meilleures conditions, mais pour ça il y a le cloud gaming.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Lenovo IdeaPad Chromebook Duet.

