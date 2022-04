Cdiscount lance une offre irrésistible pour ce puissant PC portable (RTX 3070 + Ryzen 7)

Les joueuses et joueurs sont en droit d'attendre une machine puissante pour enchaîner les parties. Le PC portable Lenovo Legion 5 fait partie de ces modèles hautement performants, et la bonne nouvelle, c'est que son prix passe en ce moment de 1 699 euros à 1 349 euros sur Cdiscount.

La puissance est l’un des premiers critères qui guident l’achat d’un nouveau PC portable pour les joueuses et joueurs qui souhaitent changer leur équipement. En cela, le modèle Lenovo Legion 5 fait figure d’exemple avec sa carte graphique RTX 3070 et son processeur Ryzen 7 5800H, couplés à une foule de caractéristiques qui en font une machine très performante. Si d’ordinaire, elle n’est pas à la portée de toutes les bourses, son prix bénéficie heureusement d’une réduction de 350 euros en ce moment.

Ce qu’il faut retenir du PC portable Lenovo Legion 5

Un écran de 15,6 pouces Full HD à 165 Hz

Combo Ryzen 7 + RTX 3070

Un SSD de 512 Go

Auparavant affichée à 1 699 euros, le PC portable gamer Lenovo Legion 5 est désormais disponible à 1 349 euros sur Cdiscount. Et les membres « Cdiscount à volonté » pourront en plus avoir droit à une réduction supplémentaire de 25 euros grâce au code CDAV25EUROS, ce qui fera chuter le prix à 1 324 euros.

Des performances de haute volée

Comme précisé ci-dessus, le PC portable gamer Lenovo Legion 5 propose une solide configuration qui assurera des performances de pointe à chaque session de jeu. Il embarque tout d’abord un puissant processeur Ryzen 7 5800H octo-core, cadencé à 3,2 GHz (boost jusqu’à 4,4 GHz) et épaulé par 16 Go de mémoire vive. Couplé à une carte graphique RTX 3070, vous pourrez tout simplement faire tourner les jeux les plus gourmands et les triple A sans aucun accroc, et dans les meilleures conditions graphiques pour des parties réactives et immersives. Pour couronner le tout, le Lenovo Legion 5 intègre également un SSD NVMe au format M.2 de 512 Go, qui accordera une bonne rapidité au lancement de la machine et des jeux, et assurera des temps de chargement considérablement réduits. Attention, tout de même : notez que ce PC portable n’intègre pas d’OS.

Un écran tout aussi réactif

Outre sa puissance, le Lenovo Legion 5 dispose d’autres atouts, à commencer par son écran. Ce dernier dispose d’une dalle Full HD (1 920 x 1080) de 15,6 pouces, soit une diagonale plus que confortable pour ne louper aucun détail dans vos parties, mais il a surtout l’avantage de proposer un taux de rafraîchissement de 165 Hz. De quoi promettre un affichage très fluide, une qualité bien appréciable lorsqu’on enchaîne des combos. On pourra aussi compter sur la technologie AMD FreeSync, qui se charge de limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie. Ajoutons à cela une compatibilité avec le Dolby Vision pour une qualité d’image boostée.

Autour de l’écran, on retrouvera un design plutôt sobre, avec un châssis noir qui est même doté de charnières pour pivoter l’écran à 180°. Son clavier dispose par ailleurs d’un rétroéclairage RVB. Sur l’arrière, on retrouvera un système de ventilation qui le rend plutôt massif, d’autant que cette belle bête affiche tout de même 2.4 kg sur la balance. Et côté connectique, celle de ce PC portable est plutôt fournie avec 3 ports USB 3.2 Gen 1, deux DisplayPort 1.4, un port HDMI 2.1, un port LAN et un port casque/micro. Vous pourrez ainsi connecter toute une série de périphériques pour compléter votre setup.

Pour comparer le Lenovo Legion 5

Si vous souhaitez jeter un coup d’œil à la concurrence, vous pourrez toujours consulter notre guide des meilleurs PC portables gamer du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.