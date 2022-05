La Nvidia GeForce RTX 3070 Ti est de retour en stock à un prix raisonnable

Les cartes graphiques RTX de la série 3000 chez Nvidia ne sont pas souvent en stock, et si elles le sont, c'est souvent avec des prix surgonflés. Aujourd'hui, nous vous partageons uniquement des offres qui valent le coup et directement recommandé par le constructeur.

Depuis la sortie des cartes graphiques GeForce RTX 3060, 3070, 3080 ou 3090, il peut être très difficile de mettre la main sur l’une d’elles à un prix raisonnable. Faute de la pénurie des composants informatiques, mais il est tout de même possible de faire de bonnes affaires. Dans ce sens, Nvidia a décidé de lancer la page Restocked & Realoaded sur son site officiel afin de partager les offres qu’il juge intéressantes.

Les offres Nvidia GeForce RTX 3070 Ti

La GeForce RTX 3070 Ti de Nvidia a été présentée en juin 2021. C’est un modèle haut de gamme avec des caractéristiques proches de la GeForce RTX 3080, mais avec le système de refroidissement de la GeForce RTX 3070. Elle est conçue sous l’architecture Ampere, avec 8 Go de mémoire vidéo en DDR6X. C’est une carte parfaite pour les jeux en 1440p, voire en 2160p avec le ray tracing.

Les offres Nvidia GeForce RTX 3050

La GeForce RTX 3050 de Nvidia est conçue sous l’architecture Ampere, avec 8 Go de mémoire vidéo en DDR6. Elle présente une compatibilité raytracing pour jouer jusqu’en 1080p et peut se connecter via DisplayPort ou HDMI. Elle propose des performances plus de 2X supérieure à une GeForce GTX 1050 dans le même segment énergétique pour les jeux sans raytracing.

