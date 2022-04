Cette caméra de surveillance extérieure qui filme en 2K est à -30 %

Il n'est pas nécessaire d’exploser son budget pour se munir d'une caméra de sécurité connectée. La preuve avec la SoloCam E40 de Eufy Security qui voit son prix passer de 129,99 euros à 89,99 euros sur Amazon.

Quand il s’agit de sécuriser son domicile, installer une caméra de surveillance connectée est la meilleure des solutions. Si pour certaines références il faut généralement investir une grosse somme d’argent, il existe fort heureusement des alternatives bien moins onéreuses qui sont tout aussi efficaces. C’est ce que Eufy Security propose avec sa SoloCam E40 qui est en ce moment disponible avec 30 % de réduction.

Les points forts de cette caméra de surveillance

Une caméra extérieure sans fil et facile à installer

Enregistre des vidéos en 2K et filtre les fausses alarmes

Une alarme intégrée

Et une autonomie de 4 mois

Affichée à 129,99 euros, la caméra SoloCam E40 de Eufy Security tombe à 89,99 euros sur Amazon suite à un coupon de réduction d’une valeur de 40 euros.

Compact, robuste et simple à installer

Avec la SoloCam E40, vous serez surpris par son petit gabarit d’à peine 400 grammes. Cette petite caméra, sera faire face aux aléas climatiques : qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, sa certification IP65 assure une sécurité toute l’année. D’ailleurs, sa batterie de 6 700 mAh, lui confère une autonomie de plusieurs mois. Pour l’installer, pas besoin de technicien et cela ne vous prendra que quelques minutes. Elle a l’avantage de fonctionner sans HomeBase et d’être 100 % sans fil. Une fois munie d’un tournevis, il vous suffit de fixer le support rotatif à l’endroit que vous souhaitez et ensuite d’y emboîter la caméra.

Efficace pour éviter les fausses alertes

Pour en revenir aux caractéristiques de la caméra de surveillance, elle filme chez vous en 2K, soit 2 048 x 1 080 pixels. On aura donc droit à des images beaucoup plus détaillées et claires. Et ce, même dans des conditions de faible luminosité grâce à son objectif qui permet de voir dans un rayon de huit mètres à l’aide de sa vision nocturne. Autre bon point bien utile : la caméra filtre efficacement les fausses alarmes grâce à son système d’IA.

En cas de mouvement suspect, vous êtes alertés depuis votre smartphone, autrement il est possible de voir en direct le flux vidéo via l’application dédiée. Et si vous voulez effrayer les potentiels cambrioleurs, la SoloCam E40 est dotée d’une sirène DE. 90 dB que vous pouvez programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté ou bien lancer à distance depuis l’app. Vous pouvez également entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi compatibles. Enfin, pas besoin de souscrire à un abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre caméra, notamment le stockage cloud. Ici ce n’est pas le cas : pas de frais mensuels ni de coûts cachés.

Trouvez la caméra de surveillance extérieure qui vous convient

Si vous souhaitez comparer la caméra de surveillance connectée de Eufy Security avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance extérieure en 2022.

