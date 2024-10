Cette caméra de surveillance connectée notée 8/10 est à -33 % sur Amazon

Intelligemment bien construite, parfaitement adaptée pour l’extérieur, la caméra de surveillance TP-Link Tapo C420 a décroché un très beau score lors de notre test, notamment en raison de ses nombreuses fonctionnalités connectées. Et bonne nouvelle, elle est actuellement à 99,99 euros sur Amazon, au lieu de 149 euros.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Incontournable sur le marché des accessoires de réseau local sans fil, le fabricant chinois TP-Link s’illustre depuis quelques années dans le secteur de la maison connectée et force est de constater qu’il a réussi à mettre son savoir-faire en matière de connectivité à profit avec ses caméras de surveillance, dont la Tapo C420. Une caméra complète pensée pour l’extérieur qui a reçu la très bonne note de 8/10 lors de notre test et qui profite actuellement d’une jolie réduction de 50 euros sur Amazon, soit une promotion de 33 %.

Keypoints du produit

Facilité d’installation

Qualité des images

Efficacité de la détection de mouvement

Bonne autonomie

Au lieu de 149 euros, la caméra TP-Link Tapo C420 est aujourd’hui disponible en promotion à 99,99 euros sur Amazon.

Simple d’installation et bonne autonomie

Pas plus grosse qu’une canette de soda, la TP-Link Tapo C420 arbore un design plutôt réussi, bien qu’un peu imposant en comparaison de certaines caméras d’autres marques. Elle marque cependant des points pour la simplicité de son installation puisqu’elle ne nécessite aucun câble pour fonctionner. Son socle fourni sur lequel la caméra doit être visée peut facilement être fixé à un mur, avec de simple vis, mais il peut également être posé sur un meuble. Grâce à sa rotule, la caméra peut être orientée dans la bonne direction pour avoir un bon angle de vue. Certifiée IP65, elle peut parfaitement être utilisée à l’extérieur. La Tapo C420 se veut en effet résistante aux intempéries.

Quant à l’autonomie, pas de souci, la batterie rechargeable peut tenir jusqu’à 180 jours. De quoi se sentir en sécurité jusqu’à 3 mois sans devoir décrocher la caméra.

À noter que la Tapo C420 est accompagnée d’un hub pour fonctionner. Ce dernier sert également au stockage des photos et vidéos capturées, via une carte micro-SD. Mais ce hub est surtout équipé d’un haut-parleur qui peut servir d’alarme en cas d’intrusion ou de sonnette. Un tout-en-un, en quelque sorte. D’autant plus que la caméra comme le hub s’intègre parfaitement dans l’écosystème Tapo et pourront donc fonctionner de concert avec les autres produits de la marque.

Fonctionnalités à gogo

Dotée d’une résolution de 2K, la caméra de surveillance capture chaque détail, avec une grande clarté d’image. Que ce soit de jour ou de nuit, la Tapo C420 garantit une visibilité nette grâce à sa vision nocturne infrarouge jusqu’à 15 mètres, permettant une sécurité constante, même dans l’obscurité totale.

De plus, avec ses 2 projecteurs LED, la caméra est dotée de la détection des mouvements particulièrement efficace. L’enregistrement vidéo ne s’enclenche donc que lorsqu’un élément bouge dans le champ de vision de la caméra. De quoi préserver son autonomie, mais aussi son espace de stockage. Lors de notre test, nous avons d’ailleurs été agréablement surpris de sa capacité à distinguer les humains des animaux et des véhicules.

Enfin, à l’image du hub, la caméra permet une communication bidirectionnelle depuis l’application grâce à son microphone et un discret haut-parleur, situé sous la caméra. En cas de détection, une alarme peut également être déclenchée.

