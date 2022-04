Le Samsung Galaxy S22 bénéficie d’une grosse réduction de plus de 200 €

Le Samsung Galaxy S22 fait partie des nouveaux fleurons du géant coréen en 2022. Il s'est lancé au début de l'année à 859 euros, mais aujourd'hui un code promo sur le site Rakuten fait chuter son prix à seulement 639 euros.

Les smartphones Android ont souvent la décote facile. En effet, il suffit d’attendre quelques mois après la sortie d’un téléphone pour profiter d’un tarif bien plus intéressant et les références les plus premium du marché ne sont pas exclues. Prenons l’exemple du Samsung Galaxy S22 lancé au court du mois de janvier dernier, son prix est déjà en chute libre grâce à une réduction inédite de 220 euros.

Les points clés du Samsung Galaxy S22

Le petit format avec un écran 6,1 pouces à 120 Hz

La grande puissance de la puce Exynos 2200

L’appareil photo polyvalent et de qualité

Au lieu de 859 euros habituellement, le Samsung Galaxy S22 avec 128 Go de stockage (en coloris Blanc fantôme) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 639 euros sur Rakuten. Pour obtenir ce prix, il suffit d’utiliser le code promo RAKUTEN50, valable uniquement ce samedi 23 avril 2022.

Un design qui rentre dans la poche

Le Samsung Galaxy S22 reprend grosso modo les traits esthétiques de son prédécesseur, avec notamment ce module photo qui s’enroule sur la tranche gauche du smartphone. Cet appareil est d’ailleurs de meilleure qualité qu’auparavant, puisqu’il intègre désormais un triple capteur de 50 + 12 + 10 mégapixels, où le grand-angle, l’ultra grand-angle et le téléobjectif x3 apportent une polyvalence photographique pertinente et très appréciée. C’est clairement un bon photophone, mais il doit encore améliorer sa gestion de la plage dynamique, parfois inégale sur plusieurs objectifs.

Ce qu’on apprécie surtout avec ce fleuron, c’est son format compact. Alors, il n’est pas aussi riquiqui que l’iPhone 13 mini proposant une diagonale de 5,4 pouces, mais son gabarit rentrera assurément dans toutes les poches grâce à un écran de seulement 6,1 pouces ne laissant quasi aucune place pour des bordures. De plus, la dalle est d’excellente qualité, puisque AMOLED avec une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement adaptatif allant de 10 à 120 Hz. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que le tout est protégé par Corning Gorilla Glass Victus+, soit la protection la plus résistante du moment.

Des performances de haute volée, mais…

Si la plupart des smartphones haut de gamme d’Android en 2022 font le choix du Snapdragon 8 Gen 1, fidèle à lui-même, Samsung opte évidemment encore une fois pour sa solution maison. On parle ici du SoC Exynos 2200 gravé en 4 nm et qui talonne la puce de Qualcomm dans les benchmarks. L’expérience utilisateur sous Android 12 avec l’interface One UI 4 sera toujours fluide, même en abusant du multitâche avec des applications gourmandes, mais il faut tout de même notifier un léger retrait sur les performances graphiques. En 60 fps, qualité épique et résolution 3D à 100 % sur le jeu Fortnite, il sera malheureusement possible de subir quelques ralentissements.

En ce qui concerne l’autonomie, le Galaxy S22 fait le mauvais choix d’embarquer un tout petit accumulateur de seulement 3 700 mAh. Aussi bien sur le papier que dans les faits, c’est bien trop peu pour tenir toute une journée avec une utilisation intensive. Il faudra donc penser à amener votre chargeur partout avec vous pour récupérer des pourcentages, et malheureusement pas si rapidement que ça avec la charge rapide de seulement 25 W, où il faudra plus de 1h30 pour aller au-delà des 90 % de batterie. La charge sans fil est évidemment de la partie, et heureusement sur cette gamme de prix.

