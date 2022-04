Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (8+128 Go) est déjà 120 € moins cher

À peine sorti, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G est une nouvelle fois de retour en promotion. Ce nouveau smartphone, qui propose une puissance supérieure à celle de la version Pro classique et une charge rapide très intéressante, voit son prix passer de 479 euros à 359 euros sur Cdiscount.

Fin mars, Xiaomi a agrandi la famille de sa série Redmi Note 11 avec l’arrivée du Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Si sa fiche technique emprunte certaines caractéristiques déjà présentes sur la version Pro classique, des petites nouveautés bien appréciables sont venues s’ajouter, comme un gain de puissance et une charge rapide de 120W qui fera toute la différence. Et le tout, pour un prix encore plus avantageux puisqu’il bénéficie d’une réduction de 120 euros.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G

Un écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz

Une puce Dimensity 920 de MediaTek

La charge rapide 120W

Lancé à 479 euros, le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est désormais proposé à 359 euros sur Cdiscount.

Un smartphone plus performant que le Pro classique

Si le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G conserve quelques ressemblances avec la version Pro classique sortie avant lui, la marque a souhaité ajouter quelques petites nouveautés qui pourraient même le faire passer pour un véritable smartphone premium. Xiaomi a d’abord choisi de troquer la puce Snapdragon 695 de Qualcomm contre un Dimensity 920 de MediaTek, compatible 5G. Un changement qui aide notamment ce modèle à assurer côté multitâches et qui lui permet également de jouer à des jeux en poussant les graphismes à leur maximum.

Autre atout majeur de ce smartphone : sa charge rapide 120W, alors que celle de la version classique ne grimpait que jusqu’à 67W. Concrètement, cela vous permettra de recharger votre modèle en un rien de temps. En effet, selon la marque, le Redmi Note 11 Pro 5G pourra passer de 0 à 100% de batterie en seulement 15 minutes. On aura toutefois droit à une batterie plus petite, puisque l’accumulateur passe de 5 000 à 4 500 mAh. Par sécurité, il ne faudra pas compter sur plus d’une journée d’utilisation, ce qui est quand même suffisant pour un smartphone doté de cette puissance. Sachez d’ailleurs que le chargeur est bel et bien fourni dans la boîte.

Des caractéristiques qui fonctionnent toujours aussi bien

Outre ces nouveautés, Xiaomi ne change pas une équipe qui gagne en matière de design : le Redmi Note 11 Pro Plus 5G garde donc le même look, avec ses tranches légèrement arrondies comme les récents iPhone, ainsi que la même diagonale de 6,67 pouces, ce qui en fait là encore un smartphone vraiment massif. Le modèle intègre une dalle AMOLED avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz, soit l’assurance d’une excellente fluidité dans l’affichage des images. Le Redmi Note 11 Pro Plus 5G présente aussi un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz qui promet des réponses tactiles précises. Le smartphone est par ailleurs doté d’une certification IP53 qui le rend résistant à la poussière et à l’eau de pluie.

Côté photo, le Redmi Note 11 Pro Plus 5G embarque le même trop de capteurs que le Redmi Note 11 Pro 5G, avec un capteur principal de 108 mégapixels (le Samsung HM2 de 1/1,52″, capable d’offrir beaucoup de détails, y compris en basse lumière), un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels ainsi qu’un capteur macro de 2 mégapixels. Ce smartphone ne comporte cependant pas de capteur de profondeur de 2 mégapixels, que l’on retrouve pourtant sur le modèle 4G de la version Pro classique. La qualité des clichés capturés par ce Redmi Note 11 Pro Plus 5G sera tout de même au rendez-vous, et ce, de jour comme de nuit, avec notamment un niveau de détails très riche surtout au premier plan des photos.

