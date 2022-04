L’iPhone 11 tombe presque au même prix que l’iPhone SE 2022 sur Amazon

L'iPhone 11 constitue aujourd'hui le point d'entrée le plus abordable pour les personnes qui souhaitent disposer d'un écran bord à bord et de Face ID, et son prix continue aujourd'hui de baisser. La version 64 Go du smartphone devient désormais presque aussi abordable que le tout dernier iPhone SE de la Pomme sur Amazon, où il se voit proposé au prix de 539 euros.

Lancé en 2019, l’iPhone 11 reste aujourd’hui un excellent choix pour les personnes souhaitant découvrir l’univers Apple à moindre frais. Avec une puce encore très compétitive et des mises à jour régulières, l’iPhone 11 à toujours de quoi plaire et constitue aujourd’hui une bonne alternative grand public à l’iPhone SE, avec un meilleur design, un appareil photo plus versatile, une surface d’affichage plus grande et un prix encore en baisse.

Les points clés de l’iPhone 11

Le design bordeless d’Apple

Dans un format compact avec un écran de 6.1 pouces

Les performances toujours au rendez-vous avec l’A13 Bionic

Lancé à 809 euros à son lancement, mais dorénavant vendu à 589 euros, l’iPhone 11 avec 64 Go de stockage se retrouve aujourd’hui en promotion au prix de 539 euros chez Amazon.

Un iPhone au design récent avec plus de choix côté photo

L’iPhone 11 sorti en 2019 reste toujours un bon point d’entrée pour les personnes souhaitant entrer dans l’écosystème Apple. Contrairement à son petit frère SE, l’iPhone 11 dispose du design borderless caractéristique des iPhone depuis l’itération X, avec la navigation par gestes et l’abandon de Touch ID au profit de la reconnaissance faciale Face ID. La puissance est peut-être aujourd’hui en faveur de l’iPhone SE, mais le 11 n’en reste pas moins fluide. Surtout avec iOS 15 et la puce A13 Bionic, que l’on retrouvait également sur le modèle Pro et qui reste encore aujourd’hui très puissante et fera tourner bons nombre de jeux actuels.

Il propose également un plus grand choix d’objectifs photo avec un capteur principal de 12 Mpx accompagné d’un objectif ultra-grand angle de 12 Mpx, que n’a pas le SE, et qui permet de capturer plus de scène avec une perspective différente. Les clichés seront donc peut-être en faveur de l’iPhone SE sur le capteur principal grâce au traitement photo de la puce A15 Bionic, mais l’iPhone 11 produit encore de très bonnes images et offrira plus d’angle de vues. Il possède également un mode nuit que n’a pas l’iPhone SE pour capturer des clichés nocturnes avec plus de détails et peut filmer jusqu’en 4K à 60 fps.

Un écran de qualité et une autonomie poussée

Au niveau de l’écran, pas d’OLED ici, mais une surface d’affichage de 6.1 pouces en LCD, la même diagonale que sur les iPhone 12 et 13, avec une définition de 1 782 x 828 pixels. L’écran possède un bon équilibre des couleurs et une qualité d’affichage au rendez-vous, quoiqu’avec un petit peu plus de bordures que ces derniers. Ce sera notablement plus confortable pour consulter des médias que sur l’iPhone SE qui tranche avec ses grosses bordures et son écran de 4.7 pouces qui paraît minuscule aujourd’hui.

Ce smartphone embarque une batterie de 3110 mAh, qui avec l’optimisation d’iOS vous fera tenir plus d’une journée sur une seule charge et est compatible avec la charge rapide 18 W. Mais ce téléphone n’embarque avec lui qu’un chargeur de 5 W qui rechargera votre smartphone plus lentement qu’ailleurs. La charge sans fil est également présente sur ce smartphone. Il ne faudra pas ici compter sur la 5G, mais celle-ci n’étant pas encore totalement déployée chez nous, cet iPhone reste alors une bonne alternative. En revanche, si cela constitue un point important pour vous et que vous souhaitez garder votre smartphone au-delà d’un certain temps, il faudra peut-être envisager un autre modèle.

Ce smartphone constitue réellement l’un des meilleurs rapports qualité-prix pour quiconque souhaite se lancer dans l’aventure iOS et est disponible en plus de coloris que l’iPhone SE, pour seulement 10 euros de plus, ce qui en fait une très bonne affaire pour tous les avantages cités.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 11.

Quel iPhone choisir ?

Afin de découvrir l’iPhone qui correspond à vos besoins et surtout à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPhone en 2022.

