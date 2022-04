L’écran PC LG UltraWide (29″, 21:9), idéal pour le télétravail, est à -22%

Pour travailler efficacement à la maison, il est toujours plus pratique de disposer d'un écran PC suffisamment grand. C'est le cas du moniteur LG UltraWide 29WL50S-B, doté d'une dalle de 29 pouces et d'un format 21:9. En ce moment, Amazon le propose d'ailleurs à 179,99 euros au lieu de 229,99 euros.

Avec le recours de plus en plus fréquent au télétravail, le choix d’un bon écran PC est devenu primordial. Et si certains travailleurs peuvent se contenter d’un simple ordinateur portable, d’autres préfèrent mettre la main sur un écran suffisamment large et taillé pour le multitâche. En cela, le moniteur LG UltraWide 29WL50S-B est idéal grâce non seulement à sa grande dalle de 29 pouces, mais aussi à son format 21:9 qui permet de profiter d’une plus grande surface d’écran sur laquelle travailler, en plus d’avoir de la place pour ouvrir plusieurs fenêtres en même temps. Le moment est en plus idéal pour l’acquérir puisqu’il bénéficie d’une promotion de 50 euros actuellement.

Ce qu’il faut retenir du moniteur LG UltraWide

Une dalle Full HD de 29 pouces au format 21:9

Compatible AMD FreeSync et HDR10

Deux haut-parleurs de 5W

Initialement proposé à 229,99 euros, l’écran PC LG UltraWide 29WL50S-B est désormais affiché à 179,99 euros sur Amazon.

Un écran taillé pour le multitâche

Comme indiqué plus haut, l’écran PC LG UltraWide 29WL50S-B embarque une dalle IPS de 29 pouces, qui propose surtout un format 21:9. Concrètement, et comme le rappelle la marque, ce format offre 33% d’espace supplémentaire sur l’écran par rapport à un affichage en résolution 16:9. Les télétravailleurs pourront ainsi ouvrir plusieurs fenêtres et les placer côte à côte pour avoir un aperçu plus large sur leurs documents divers. Un écran taillé pour le multitâche, donc, et qui a en plus l’avantage d’être Full HD (2 560 x 1 080). Ajoutons à cela des bordures d’écran très fines, ce qui permet de libérer encore plus de place au profit de vos documents et fichiers, et un socle incurvé ajustable qui promet une belle stabilité et une meilleure expérience visuelle grâce à l’inclinaison modifiable de l’écran en fonction des préférences de chacun.

Outre ce format qui permet de travailler efficacement, ce moniteur est compatible HDR10, qui aide à apporter un pic de luminosité bien appréciable, ainsi qu’un niveau de détails nettement supérieur sur les zones sombres ou déjà lumineuses. La dalle IPS assure de son côté une meilleure précision des couleurs. Et pour accentuer encore plus l’immersion permise par toutes ces caractéristiques, ce moniteur LG UltraWide est doté deux haut-parleurs intégrés 5W MaxxAudio.

AMD FreeSync est de la partie

Si cet écran est davantage axé bureautique, LG a tout de même voulu penser aux joueuses et joueurs en intégrant la technologie AMD FreeSync, qui se charge de limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie. Et pour une expérience de jeu encore plus complète, LG offre plusieurs autres fonctionnalités bien pratiques, que l’on retrouve sur de nombreux écrans de sa gamme. On a par exemple droit au Black Stabilizer, qui augmente l’exposition des endroits sombres, ce qui sera bien utile pour ne jamais louper de tireurs embusqués dans l’obscurité, par exemple. Notons également le Dynamic Action Sync, qui se chargera de son côté de réduire l’input lag, ou retard d’affichage, et donc d’améliorer considérablement la fluidité de l’affichage. Pour les jeux de tirs, le CrossHair permettra de fixer un point cible au centre de l’écran. En revanche, notez que le taux de rafraîchissement ne dépassera pas les 75 Hz, la fluidité d’affichage sera donc naturellement moindre que sur les moniteurs gaming qui, eux, peuvent grimper jusqu’à 144 Hz, voire plus.

Enfin, côté connectique, le moniteur conçu par LG comporte 2 ports HDMI 2.0, pour brancher deux appareils simultanément, ainsi qu’une sortie casque, mais pas de DisplayPort.

