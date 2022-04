Ce casque gaming Razer, avec son surround 7.1, coûte moins de 35 € grâce à cette offre

Pour s'immerger correctement dans une partie de jeu vidéo, mieux vaut miser sur un casque gaming efficace qui assure une très bonne qualité sonore, avec un rendu 3D si possible. C'est ce que propose le modèle Razer Kraken X, dont le prix passe de 59,99 euros à 34,99 euros sur Amazon.

Choisir un bon casque gaming est devenu indispensable pour s’immerger correctement dans sa partie, mais aussi pour ne louper aucun détail sonore d’une scène, comme, par exemple, le bruit que fait un ennemi qui s’approcherait de vous. Et lorsque ce casque offre un rendu sonore 3D, c’est encore mieux. Le Razer Kraken X propose tout cela, et pour l’acquérir, pas besoin de vider votre épargne puisqu’il coûte actuellement moins de 35 euros grâce à une promotion de 42 %.

Les points essentiels du Razer Kraken X

Un modèle confortable

Avec effet surround 7.1

Des haut-parleurs de 40 mm

Au lieu de 59,99 euros, le casque Razer Kraken X est désormais proposé à 34,99 euros sur Amazon.

Un casque léger à porter des heures

Lorsque l’on s’apprête à jouer durant de longues sessions de jeu, le confort du casque est un critère à ne pas négliger. C’est pour cela que pour son Kraken X, Razer a misé sur une conception légère, puisque le modèle ne pèse que 250 G. On a aussi droit à un format circum-aural : les coussinets engloberont donc toute l’oreille au lieu de simplement se poser dessus comme le feraient ceux d’un casque supra-aural. Ajoutons à cela des coussins en mousse à mémoire de forme et un arceau réglable pour éviter de mettre trop de tension sur le haut de votre crâne pour encore plus de confort.

Une expérience bien immersive

Concernant la qualité sonore, les transducteurs de 40 mm de ce Razer Kraken X délivreront un son clair et précis, qui devrait vous permettre d’entendre le moindre bruit dans les scènes de votre jeu. Mais si on recommande particulièrement ce casque, c’est avant tout pour son logiciel de son surround 7.1, qui offre une très bonne spatialisation sonore. Concrètement, vous pourrez déterminer d’où vient chaque action de votre partie, ce qui renforce considérablement l’immersion dans le jeu et vous permettra, par exemple, de repérer l’endroit précis où se trouve votre ennemi, sans même qu’il n’apparaisse à l’écran. Mais attention, cette technologie ne sera disponible que sur les PC sous Windows.

Et pour communiquer avec votre équipe ou vos adversaires au cours de vos sessions de jeu, le casque comporte un microphone flexible et pliable, lequel utilise un modèle dit cardioïde qui enregistre le son d’une zone qui se concentre sur votre bouche. Ce micro capturera ainsi votre voix de façon claire, tout en gommant les bruits de fond qui vous entourent. D’ailleurs, sachez aussi que le bouton micro et le curseur de volume seront facilement accessibles sous l’oreillette gauche du casque. Enfin, ce casque pourra convenir au plus grand nombre puisqu’il est compatible avec les PC, Mac, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch et tous les appareils mobiles qui disposent d’un port jack 3,5 mm.

D’autres modèles pour le gaming

Si vous souhaitez voir d’autres modèles pour les comparer au Razer Kraken X, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques gamer du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.