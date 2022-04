La barre de son Samsung HW-A530 est à son prix le plus bas chez E.Leclerc

La barre de son Samsung HW-A530 est un produit qui peut accompagner vos séances de visionnage et améliorer votre expérience avec son rendu sonore et ses fonctionnalités intelligentes à un tarif qui devient plus accessible que jamais puisqu'elle descend aujourd'hui au prix de 169 euros.

Une barre de son est peut être l’upgrade à laquelle vous n’aviez pas encore pensé pour vous immerger encore plus dans vos contenus. En effet, rien ne vaut le rendu d’un bon film ou une bonne série avec un son multidirectionnel dans son propre salon, une technologie autrefois réservée aux salles de cinéma. Et il est maintenant possible d’y avoir accès sans trop casser sa tirelire avec la barre HW-A530 de Samsung qui délivre un son de qualité et qui s’affiche désormais à son meilleur prix enregistré jusqu’ici.

Les avantages de la barre de son Samsung

Le rendu sonore 2.1

Un son surround immersif avec la compatibilité DTS Virtual:X

La présence du Bluetooth et de l’HDMI ARC

Après avoir laissé tomber son prix initial de 299 euros, la barre de son Samsung HW-A530 est affichée aujourd’hui à 169 euros sur le site de E.Leclerc, ce qui est son prix le plus bas jusqu’alors.

Une barre de son qui se fond dans le décor

On peut penser qu’une barre de son prendrait beaucoup d’espace dans un salon, mais cette barre de son Samsung ne se révèle pas trop encombrante et s’intégrera à merveille dans votre décor avec son design sobre tout en noir. Elle prendra rapidement sa place au pied de votre téléviseur ou en étant accrochée au mur pour une expérience enrichie. Le caisson de basse sans fil fourni avec vous permettra également de le positionner de manière à l’oublier et à profiter sans encombre de ce qui se passe à l’écran pour un setup parfait.

Niveau branchement, cette barre offre une entrée optique ainsi qu’un port HDMI. Elle est compatible avec le Bluetooth, le Wi-Fi et l’HDMI ARC et elle supporte le Bluetooth 4.1 qui lui permettra de s’appairer avec n’importe quel appareil compatible.

Un rendu immersif qui vous plonge dans l’action

La barre de son Samsung HW-A530 est capable de rendre un son détaillé avec une puissance totale de 380 W pour permettre une expérience télévisuelle ou musicale de qualité. Ses 5 haut-parleurs et son caisson de basse vous offriront des basses puissantes et profondes pour un son plus de dynamique. Vous aurez également accès à une fonctionnalité Bass Boost qui amplifiera encore cette sensation de profondeur. Cette barre de son est capable notamment d’adapter les sonorités en fonction du contenu visionné grâce à la technologie Adaptive Sound qui améliorera votre expérience en fonction de la situation (film, sport, concert, etc.).

Cette barre Samsung est compatible DTS Virtual:X et offre un rendu sonore optimisé avec une émulation de son surround sur plusieurs dimensions en utilisant une seule source, pour éviter une installation trop encombrante. Elle s’associera parfaitement à votre écran si vous possédez déjà une TV QLED Samsung. La technologie Q-Symphony est également de la partie et apporte elle aussi une expérience plus poussée et plus immersive avec une meilleure restitution sonore. Samsung a même intégré un mode gaming pour ceux qui souhaiteraient tirer avantage d’un tel appareil lors de leurs sessions de jeu avec des réglages automatiques qui embelliront encore l’expérience.

