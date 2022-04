Le Google Pixel 4a est de retour en stock, avec une petite promotion

Le Google Pixel 4a n'est plus tout jeune, mais ses nombreuses qualités lors de sa sortie en 2020 sont toujours valables aujourd'hui, surtout en photo. On le retrouve en stock sur le site de Rakuten, avec une petite réduction qui fait passer le prix de 349 euros à seulement 311 euros grâce à un code promo.

Si le Pixel 6a commence d’ores et déjà à faire parler de lui, il faut se rappeler que, l’année dernière, le Pixel 5a a boudé le territoire de l’Europe et n’est sorti qu’aux États-Unis et au Japon. Avant ça, il y a eu le Pixel 4a, mais il est en rupture de stock partout. Le smartphone abordable de Google en 2020 refait pourtant surface aujourd’hui avec une petite promotion qui ne mange pas de pain.

Ce qu’il faut retenir du Pixel 4a

Le format compact avec un écran OLED de 5,8 pouces

L’appareil photo de qualité, de jour comme de nuit

Une partie logicielle à jour avec Android 12

Au lieu de 349 euros à son lancement, le Google Pixel 4a avec 128 Go de stockage interne est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 311 euros sur Rakuten. Pour obtenir ce prix, il suffit d’utiliser le code promo RAKUTEN15 avant de procéder au paiement de votre commande.

Un smartphone moins de 6 pouces

Si vous suivez l’actualité sur Frandroid, vous êtes censés savoir que le Pixel 5a — réservé uniquement au marché américain et japonais — possède une dalle de 6,4 pouces. Même le prochain smartphone abordable de Google, aka le Pixel 6a, adopterait une diagonale de 6,2 pouces. Eh oui, les smartphones sont de plus en plus grands, même chez la firme de Mountain View. Donc, si vous voulez un téléphone de petite taille, le meilleur choix aujourd’hui, c’est le Pixel 4a. En effet, son écran OLED affichant une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels propose une diagonale de seulement 5,8 pouces, un form-factor plus qu’agréable en main, notamment pour permettre à votre pouce d’atteindre tous les recoins sans problème.

En ce qui concerne la fiche technique, il est propulsé par un Snapdragon 730 avec 6 Go de mémoire vive. Ce n’est évidemment pas aussi puissant que ce que propose la concurrence actuelle sur la même tranche tarifaire, mais c’est amplement suffisant pour profiter d’une expérience utilisateur parfaitement fluide au quotidien, avec même la possibilité de faire tourner quelques jeux 3D. Il ne faut juste pas être trop gourmand, comme pour l’autonomie qui en dessous de la moyenne avec une batterie de seulement 3 140 mAh, mais qui tient la journée si votre utilisation est modérée.

Toujours un champion de la photo

Le Google Pixel 4a est encore aujourd’hui un excellent photophone. Son capteur 12 mégapixels avec un objectif ouvrant à f/1,7 et associé à un flash LED capture des clichés tout simplement remarquables, avec des couleurs intenses et beaucoup de détails. Il ne jouit pas d’une grande polyvalence, mais de nombreuses fonctionnalités sont là pour varier les plaisirs, comme le joli mode HDR, l’excellent mode portrait ou encore l’incroyable mode « Night Sight » qui permet de prendre de belles photos de nuit.

