En plus d’être en promotion, le Xiaomi 12X est livré avec des écouteurs sans fil offerts

Le 12X fait partie de la nouvelle famille de smartphones de Xiaomi et fait l'impasse sur quelques fonctions pour pouvoir baisser son coût. Aujourd'hui, ce téléphone Android se retrouve affublé d'écouteurs true wireless dans un pack dont le prix est maintenant de 799 euros au lieu de 849 euros chez Boulanger.

Sortis il y a maintenant presque deux mois, les derniers smartphones de Xiaomi ont su offrir plus de nouvelles déclinaisons cette année en la personne des Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Ultra et Xiaomi 12X pour s’adresser à différents profils de consommateur. Certaines personnes ne souhaitent pas dépenser une fortune dans un smartphone, et ça, Xiaomi l’a compris et propose désormais le Xiaomi 12X. Ce smartphone partage en partie les capacités de ses grands frères sans pour autant faire grimper son prix et il s’accompagne aujourd’hui d’une offre intéressante.

Les bons points du Xiaomi 12X

Un écran AMOLED FHD+ à 120 Hz

Un Snapdragon 870 performant

Un module photo polyvalent

Une charge rapide 67 W

Au lieu de 849 euros, le Xiaomi 12X (256 Go) accompagné de Mi Buds 3 est aujourd’hui vendu au prix de 799 euros sur le site Boulanger. La remise se fait directement dans le panier lors de l’achat et l’offre est également disponible chez la Fnac et Darty si l’on choisit l’option retrait en magasin.

Le flagship abordable de Xiaomi

Le Xiaomi 12X n’est pas le fleuron de Xiaomi et est certes moins puissant que ses aînés, mais il n’en reste pas moins un smartphone premium. Il conserve sur certains points les mêmes spécifications que le Xiaomi 12 à savoir : les mêmes dimensions, le même écran AMOLED Full HD+ de 6,28 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz qui rend l’expérience plus fluide et agréable. Cet écran est lui aussi compatible HDR 10+ et Dolby Vision comme le Xiaomi 12. Il dispose aussi des mêmes capteurs photo avec un objectif principal de 50 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 13 Mpx et un capteur macro de 5 Mpx. La caméra avant est quant à elle de 32 Mpx. Ces objectifs devraient vous assurer de bons clichés, notamment avec la technologie CyberFocus, qui reconnaît plus facilement le contour des sujets et améliorer ainsi le focus.

Une fiche technique assez robuste

Pas de puce ultra premium dans ce modèle-ci, mais une puce haut de gamme tout de même avec la présence du Snapdragon 870, qui est une évolution du Snapdragon 865 que l’on retrouvait dans la plupart des flagships il y a de cela 2 ans. Grâce à cette puce, vous allez pouvoir naviguer en toute tranquillité et pourrez profiter d’une expérience fluide et sans accroc. Elle vous permettra de lancer n’importe quels application ou jeu, même 3D, sans ressentir de réels ralentissements et est ici accompagnée de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, elle est aussi équipée de la 5G. Le smartphone tourne sous Android 11 avec la surcouche MIUI 13, il n’a donc pas la dernière version disponible d’Android dès la sortie de la boîte. Niveau autonomie, il conserve également la batterie de 4 500 mAh du Xiaomi 12 qui lui permettra de tenir toute la journée. Il conserve également la charge 67 W qui fera remonter le téléphone de 0 à 100 % en seulement 40 minutes pour ne plus avoir à penser à l’autonomie.

Que valent les Xiaomi Buds 3 ?

Ces écouteurs signés Xiaomi délivrent un son Hi-Fi et disposent d’un design en tige pour mieux les maintenir dans les oreilles lors de vos séances sportives ou même tout simplement au quotidien. Ces écouteurs proposent un rendu sonore de qualité et sont certifiés IP55, ce qui les protège des éclaboussures. Ils sont confortables et légers et ne pèsent que 4,6 grammes, ce qui permet de rapidement les oublier une fois mis et de les utiliser pendant de longues périodes. Ces écouteurs ont une batterie de 16 heures sans ANC et le boîtier permet de récupérer 32 heures d’utilisation. Le boîtier peut également être rechargé sans fil. Ils disposent également d’une réduction de bruit active qui descend les bruits extérieurs jusqu’à -40 dB selon Xiaomi avec 3 modes : suppression équilibrée, légère et profonde du bruit.

