La version 256 Go du Xiaomi 11T Pro n’a jamais été aussi abordable que maintenant

Parti à l'assaut des flagships, le Xiaomi 11T Pro est loin de démériter avec sa fiche technique. Surtout au vu de son prix toujours très intéressant qui descend encore plus bas aujourd'hui en passant de 699 euros à seulement 456 euros grâce à cette promotion sur Amazon.

Si vous désirez vous offrir un smartphone avec plein de qualités pour une somme assez modique, le Xiaomi 11T Pro semble être fait pour vous. Avec beaucoup d’atouts dans ses manches comme son écran 120 Hz, sa charge ultra rapide ou encore son capteur 108 Mpx, ce smartphone de Xiaomi représente une bonne valeur surtout maintenant que son prix a subi une importante réduction de plus de 240 euros.

Les points clés du Xiaomi 11T Pro

Un écran AMOLED à 120 Hz

Un capteur photo de 108 mégapixels

Un puissant Snapdragon 888 + 8 Go de RAM

Une charge ultra rapide : 17 minutes de 0 à 100 %

Au lieu de 699 euros au lancement, le Xiaomi 11T Pro avec 256 Go de stockage est actuellement disponible en promotion au prix de 456 euros sur Amazon.

Le flagship killer de Xiaomi

Tout rappelle les smartphones premium sur ce Xiaomi 11T Pro, à commencer par son bel écran OLED de 6,7 pouces certifié HDR 10+ et Dolby Vision, affichant une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, pour une expérience parfaitement fluide au quotidien. Cet écran sera parfait pour la consommation de contenu vidéo ou en session de jeu.

Niveau puissance, on a le droit à la puce haut de gamme de l’an dernier à savoir le Snapdragon 888 qui fait encore des miracles aujourd’hui et qui est épaulé ici de 8 Go de RAM. Il n’est aujourd’hui surpassé que par le Snapdragon 8 Gen 1 qui équipe les flagships de 2022, mais cette puce saura plus que répondre à n’importe lequel de vos usages. Ce smartphone tourne sous MIUI13 qui est une surcouche réactive avec des fonctionnalités très pratiques.

Quelques concessions compensées par des atouts de choc

Pour ce qui est de la recharge, le Xiaomi 11T Pro est fourni avec un bloc de 120 W permettant de recharger l’appareil de 0% à 100% en à peine 17 minutes selon le constructeur. Une technologie d’autant plus appréciable que le Xiaomi 11T Pro dispose déjà d’une batterie de 5000 mAh lui permettant de tenir une journée et demie, voir plus selon votre utilisation.

Pour ce qui est de la photo, ce Xiaomi 11T Pro utilise 3 capteurs différents : un objectif principal de 108 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 5 Mpx. Loin d’être mauvaise, la partie photo n’est pas non plus flamboyante et le résultat reste au-dessous du niveau de la concurrence, surtout dans des situations de très basse luminosité, mais il conviendra parfaitement pour quiconque souhaiterait prendre une bonne photo dans des conditions normales.

Son design reste assez classique et il effectue quelques concessions pour arriver à descendre son prix, par exemple en étant seulement certifié IP53 ou en n’embarquant pas de charge sans fil bien que la recharge filaire ait tendance à venir compenser ce manque.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi 11T Pro.

Quel smartphone Xiaomi choisir ?

