Le Microsoft Surface Laptop Go n’a jamais été aussi abordable que pour les French Days

Dans le monde des ultrabook, Microsoft s'est fait une petite place grâce à sa gamme Surface Laptop. Le modèle Go est le plus abordable et son prix baisse fortement pendant les French Days avec pas moins de 200 euros de réduction.

S’il n’est pas considéré comme un incontournable dans le secteur des ultrabook, le Surface Go de Microsoft a tout de même quelques arguments à faire valoir pour les amateurs de laptop nomade. Ces derniers sont encore plus mis en avant grâce aux French Days et une baisse de prix de pas moins de 200 euros pour la version i5/ 8Go de RAM.

Ce qu’il faut retenir du Microsoft Surface Laptop Go

Un design élégant et aux bonnes finitions

Un écran LCD brillant au format 2:3 12,4 pouces

Une configuration bureautique solide avec un SSD de 128 Go

Au lieu de 799 euros habituellement, le Microsoft Surface Laptop Go avec 128 Go de stockage est disponible en promotion pendant les French Days à seulement 588 euros sur la boutique en ligne de E.Leclerc, soit un peu plus de 200 de réduction. Le modèle en question est uniquement disponible en couleur Rose Or.

Un laptop idéal pour bouger partout sans le subir

Le Microsoft Surface Laptop Go est un laptop pensé pour se transporter très facilement. Avec seulement 1 kilo sur la balance et des dimensions très compactes (28 x 20 x 1,6 cm), il peut se ranger très facilement dans un sac. C’est un format parfait pour les étudiants et les professionnels. La gamme Surface est connue pour les finitions exemplaires de ses produits, et le Surface Go ne déroge pas à cette règle avec une solidité réelle et apparente. On a vraiment l’impression d’avoir un produit fini et de qualité entre les mains.

En revanche, le Surface Laptop n’est pas un monstre de puissance. Ce modèle dispose d’un Intel Core i5 1035G1 de dixième génération couplé à 8 Go de mémoire vive. Autant dire qu’il ne faudra pas compter sur lui pour jouer à des jeux 3D gourmands, mais il fera largement le travail pour des tâches de bureautiques classiques ou pour de la lecture vidéo. Il faut aussi savoir qu’il est livré avec une version S de Windows 10 qui limite beaucoup les utilisations du produit, mais il est largement possible de passer à une version 10 ou 11 classique de L’OS si besoin. De plus, on a là un SSD de 128 Go de stockage.

Un très bon écran au format inhabituel

Le Surface Laptop Go est équipé d’une dalle LCD PixelSense de 12,4 pouces, ce qui peut paraître peu niveau taille. Mais grâce à son ratio 2:3, le même que sur les tablettes Surface, on a une impression de grandeur bien plus agréable que sur un format classique en 16:9. DIl est donc très confortable de naviguer avec sur Internet ou de faire du traitement de texte. La résolution est cependant très différente (1 536 x 1 024), mais Windows est tout à fait capable d’adapter le contenu.

En ce qui concerne l’autonomie, on peut dire que l’ordinateur abordable de Microsoft est dans la moyenne en tablant sur une utilisation de 7 heures avec un usage mixte mêlant navigation web, bureautique, un peu de retouche photo légère et du streaming de musique. Ça tient toute la journée, mais si besoin la charge rapide via USB-C est plutôt efficace : de 0 à 100 % en 1h30 avec le chargeur de 39 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Microsoft Surface Laptop Go.

