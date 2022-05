Les French Days, c’est l’occasion parfaite pour se procurer le Dyson V10 Motorhead

Sil faut généralement payer le prix fort pour profiter d’un Dyson, aujourd’hui ce n’est pas le cas : le modèle V10 Moterheard profite d’une belle réduction en passant de 469,99 euros à 354 euros grâce à un code promo.

Dyson est une valeur sûre dans le monde des aspirateurs. Ses produits sont reconnus pour leur qualité et l’innovation qu’ils représentent depuis des années. L’une des raisons qui peuvent pousser à aller voir ailleurs, c’est bien souvent le prix parfois trop élevé par rapport à la concurrence. Heureusement, certains modèles sont parfois disponibles en réduction. C’est le cas du Dyson V10 Motorhead, qui devient plus abordable pendant les French Days.

Les points essentiels à retenir du V10 Moterhead

Un aspirateur puissant et très maniable

Une brosse motorisée pour un nettoyage efficace

Une autonomie d’une heure sans baisse de régime

L’expertise de Dyson

Au lieu d’un prix barré à 469,99 euros, le balai aspirateur Dyson V10 Moterhead tombe à 354 euros en utilisant le code promo adéquat sur Cdiscount. Si vous êtes abonné au service Cdiscount à volonté, il passe à 344 euros avec un autre code promo.

Un balai aspirateur polyvalent

Si ce produit n’est pas le plus récent du constructeur, le Dyson 10 Moterhead tient parfaitement la route. Conçu pour vous faciliter la tâche, son format stick le rend ultra maniable dans toutes les circonstances, que ce soit pour aspirer au sol, sur les meubles ou même au plafond pour les toiles d’araignée et la poussière tenace. Avec 2,6 kg sur la balance, le modèle V10 a l’avantage d’être léger afin d’être moins pénible à déplacer entre les étages.

Une aspiration puissante pour nettoyer en profondeur

Son niveau d’aspiration ne sera pas aussi bon que le dernier Dyson V15, mais il reste très performant. Il est très à l’aise sur la majorité des surfaces, que ce soit sur du parquet, de la moquette ou du carrelage grâce à un moteur capable d’effectuer plus de 125 000 tours par minute. De plus, grâce aux brosses motorisées, l’aspiration sur un seul passage est bien plus efficace. Le V10 Motorhead est également équipé d’un filtre capable de retenir 99,97% des poussières, pollens et microparticules pour garantir un espace de vie saint et vivable pour les personnes allergiques.

En fonctionnement, le balai aspirateur de Dyson est tout de même assez bruyant, mais pas plus qu’un aspirateur classique, ce qui le rend plutôt agréable à utiliser sur la durée. De plus son réservoir de 0,76 L est très facile à vider sans même avoir de contact avec la saleté grâce à un système de vidage bien pensé. Quant à l’autonomie, le V10 se montre assez endurant. Grâce au mode Eco, il profite d’une autonomie de 60 minutes en fonctionnement et un peu moins de 30 minutes en mode normal. Une fois votre session d’aspiration terminée, vous n’aurez plus qu’à accrocher le Dyson sur sa station d’accueil fixée au mur.

