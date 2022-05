La liseuse la plus célèbre d’Amazon voit son prix chuter pendant les French Days

La liseuse d'Amazon a su s'imposer au fil du temps comme un incontournable pour les lecteurs désireux d'emporter leur bibliothèque partout avec eux. Et aujourd'hui, on la retrouve à un très bon prix sur Amazon pour les French Days puisqu'elle passe de 79,99 euros à seulement 54,99 euros.

Parmi tous les produits proposés par Amazon, il en est un qui se démarque réellement dans sa catégorie. Presque devenues un nom commun pour désigner les liseuses électroniques, les Kindle ont su emporter les suffrages des utilisateurs et devenir des références du milieu. La Kindle classique est souvent acclamée pour sa qualité ainsi que son prix abordable. Et elle l’est encore plus aujourd’hui avec cette offre puisque son prix baisse à nouveau aujourd’hui grâce à cette promotion.

La Kindle d’Amazon en résumé

Une liseuse avec un écran 6 pouces sans reflets

Un éclairage frontal pour lire aussi bien au soleil que la nuit tombée

Une seule charge pour des semaines de lecture

Au lieu de 79,99 euros, la liseuse Kindle (avec publicités) est disponible aujourd’hui en promotion au prix de 54,99 euros sur Amazon, soit plus de 30 % de remise immédiate.

Si vous désirez monter encore un cran au-dessus, il existe également un modèle résistant à l’eau, la Kindle Paperwhite (version 2021) qui passe pour sa part de 139,99 euros à 104,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Kindle d’Amazon. Le tableau se met à jour automatiquement.

Le meilleur rapport qualité-prix des liseuses électroniques

Ce modèle d’entrée de gamme d’Amazon est tout ce qu’il vous faut s’il vous suffit d’un moyen pratique et efficace de lire partout où vous allez. Avec sa taille d’écran de 6 pouces et sa résolution de 167 pixels par pouce, ce modèle est très transportable et peut se glisser aisément dans n’importe quel sac pour vous accompagner lors de vos journées. Il propose un revêtement antireflet avec un éclairage frontal à 4 LED pour pouvoir lire dans n’importe quelle situation. La luminosité n’est pas ajustable sur ce modèle, mais le confort de lecture reste présent. Cette liseuse vous offre le feeling d’un livre papier et ne vous fatiguera pas les yeux puisqu’aucune lumière bleue n’est émise par la liseuse.

Fournie de base avec 4 Go de stockage, vous pourrez y stocker un certain nombre d’e-books avant d’arriver à capacité. Il faudra pour se faire les télécharger en Wi-Fi via le catalogue Kindle, sans être obligé de passer par un ordinateur. Vous aurez donc accès à des milliers de références directement sur la liseuse. Malgré son caractère d’apparence simple, la Kindle d’Amazon renferme des fonctionnalités utiles comme la fonction « vocabulaire interactif » qui recueille automatiquement tous les mots recherchés dans le dictionnaire ou encore la possibilité d’ajuster la taille de la police soi-même. L’avantage d’une liseuse, c’est que l’on est également coupé de toutes nuisances extérieures que l’on pourrait avoir sur une tablette ou un smartphone lorsqu’on lit un livre.

Une grande autonomie en vue

Malgré quelques concessions notables comme l’absence d’annotations et des options réduites au minimum, cette liseuse constitue tout de même une porte d’entrée à un prix raisonnable pour qui voudrait s’essayer à ce type d’appareil. L’autonomie n’est pas négligée ici puisque cet appareil peut tenir 4 semaines entières avant de devoir être rechargé selon Amazon (à raison de 30 minutes de lecture par jour avec la connexion sans fil désactivée et la luminosité réglée sur 13). La batterie devrait donc être le moindre de vos soucis avec cette liseuse et il faudra compter environ 4 heures pour la recharger complètement. Cette liseuse n’est pas équipée d’une résistance à l’eau et ne devra donc pas en être approchée, à moins que vous optiez pour le modèle Paperwhite plus haut de gamme, qui lui supportera un moment de lecture détente au bord de la piscine.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire la fiche technique de la liseuse électronique d’Amazon.

