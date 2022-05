Le casque Sennheiser HD 599 Edition Spéciale est à moitié prix sur Amazon

Le constructeur allemand Sennheiser, spécialiste de l'audio propose des produits de qualité, mais qui se retrouvent souvent à des prix assez élevés. C'est pourquoi cette nouvelle offre apparaît comme intéressante avec le Sennheiser HD 599 Édition Spéciale que l'on retrouve maintenant à moitié prix pour les French Days.

Sennheiser, marque audio réputée et appréciée des audiophiles pour ses casques filaires haute fidélité propose généralement des produits à des prix assez conséquents. Mais avec l’Édition Spéciale du HD 599, la marque devient plus abordable aujourd’hui grâce à une promotion faisant passer ce casque de 199 euros à seulement 99 euros.

Les caractéristiques du Sennheiser HD 599

Un casque confortable

La conception E.A.R. (« Ergonomic Acoustique Raffinement »)

Un bon rendu sonore

Au lieu de 199 euros habituellement, ce casque est maintenant proposé à 99 euros sur Amazon pendant les French Days.

Un casque ergonomique, léger et confortable

La gamme HD de Sennheiser a su au fil du temps proposer des produits agréables à porter. Le Sennheiser HD 599 ne pèse pour sa part que 255 grammes. Son châssis en plastique se dote de coussinets remplaçables en velours avec un arceau matelassé qui vous permettront de longues sessions d’écoute sans que vous ressentiez le besoin de retirer votre casque. C’est un point fort de ce casque, une fois mis sur la tête, on oublie très vite sa présence.

Pensé pour les audiophiles

Avec son design circum-auriculaire ouvert, ce casque permet une reproduction spatiale naturelle du son. Cela est rendu possible par la présence de transducteurs de 38 mm de diamètre de chaque côté. Le son sera restitué de manière naturelle et précise avec beaucoup de détails lors de vos sessions d’écoute et une réponse des basses rapide et claire. Ces transducteurs utilisent des bobines acoustiques en aluminium qui permettront de limiter au mieux les distorsions.

Ce casque est équipé de la technologie E.A.R. (« Ergonomic acoustic refinement ») de Sennheiser qui permet de canaliser le signal audio émis directement dans vos oreilles pour une meilleure immersion sonore.

Il est également fourni avec un câble amovible de 3 mètres disposant d’une prise jack 6,35 mm ainsi qu’avec un adaptateur jack vers mini-jack pour vous permettre une écoute sur tous types d’appareils.

Pour ne rien rater des French Days 2022

Les French Days ont officiellement commencé le mercredi 4 mai 2022 en France et se termineront lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.