FreeBuds 4i : les écouteurs sans fil pas chers de Huawei sont presque à moitié prix

Les Huawei FreeBuds 4i sont les écouteurs sans fil à réduction de bruit active les plus abordables de la marque, et ils le sont encore plus aujourd'hui grâce à une remise immédiate doublée d'un code promo, directement sur le site officiel.

Si vous recherchez des true wireless pas chers, mais tout de même dotés de fonctionnalités aussi premium que la réduction de bruit active, vous pouvez vous diriger les yeux fermés vers les FreeBuds 4i de Huawei. Ces écouteurs sans fil sont tout simplement excellents pour leur prix et ils deviennent encore plus intéressants actuellement grâce à cette promotion que nous vous détaillons ci-dessous.

Huawei FreeBuds 4i, c’est quoi ?

Un design confortable

La réduction de bruit (jusqu’à -22 dB)

L’autonomie de 10 heures, et plus avec le boîtier

Au lieu de 99 euros depuis leur sortie, les Huawei FreeBuds 4i sont aujourd’hui disponibles en promotion à seulement 59 euros sur le site officiel. Pour obtenir ce prix, il suffit d’utiliser le code promo AHWEWFB avant de procéder au paiement de votre commande.

Une réduction de bruit surprenante pour le prix

Les Huawei FreeBuds 4i commencent tout d’abord par changer légèrement de design pour se différencier de leurs prédécesseurs. L’inspiration pour Apple est encore plus évidente qu’auparavant, où on pourrait facilement croire avoir des AirPods Pro dans les oreilles. La seule différence visible par un œil expert vient de la tige, plus carrée qu’arrondie chez Huawei.

Ce format intra-auriculaire induit qu’un embout en silicone vient s’infiltrer dans votre orifice. Il y a quatre tailles d’embouts disponibles pour s’adapter en fonction de votre morphologie. Les FreeBuds 4i profitent donc d’une bonne isolation passive de base, évidemment couplée à de la réduction de bruit active. Deux microphones sont intégrés pour diminuer les sons extérieurs, jusqu’à -22 dB d’après le constructeur chinois. Un mode transparence, pour écouter ce qui vous entoure, est également de la partie.

Du bon son et une grosse autonomie

Côté son, chaque oreillette est équipée d’un haut-parleur de 10 mm de diamètre et permet de retranscrire des fréquences allant de 20 à 20 000 Hz. Nous verrons dans un test si le résultat est convaincant, mais ne vous attendez pas à quelque chose de transcendant pour le prix de ces écouteurs sans fil. Par ailleurs, seuls les codecs classiques sont implantés, à savoir le AAC et le SBC, mais c’est suffisant pour écouter vos playlists sur Spotify.

Là où les FreeBuds 4i vont surtout se démarquer, c’est par rapport à leur grande autonomie. En effet, Huawei annonce avoir doublé l’endurance des 3i et assure jusqu’à 10 heures d’écoute sur ce nouveau modèle, et 7,5 heures avec la réduction de bruit activée. Avec le boîtier rechargeable rapidement via USB-C, comptez plus de 20 heures de musique dans vos oreilles.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les Huawei FreeBuds 4i.

