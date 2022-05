Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G : la version 256 Go est en promotion sur Amazon

Déjà plutôt abordable au vu de sa fiche technique, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G est encore plus intéressant actuellement grâce à une promotion de 50 euros appliquée sur sa version 256 Go. Cette dernière est ainsi disponible à 449 euros au lieu de 499 euros sur Amazon.

La série Redmi Note 11 de Xiaomi a débarqué cette année avec plusieurs smartphones pour agrandir cette famille déjà bien fournie. Le Redmi Note 11 Pro Plus 5G en fait partie, et s’il partage de nombreux points communs avec sa version classique, le Redmi Note 11 Pro, de petites différences existent tout de même, et pas des moindres : elles contribuent même à renforcer le bon rapport qualité-prix de ce smartphone. Et c’est encore plus le cas actuellement grâce à une promotion de 50 euros appliquée sur son prix.

Les points essentiels du Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G

Un écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz

Une puce Dimensity 920 de MediaTek

La charge rapide 120W

Au lieu de 499 euros, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G (version 8+256 Go) est désormais disponible à 449 euros sur Amazon.

Un smartphone plus puissant et une charge très rapide

Les points communs sont nombreux entre le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G et sa version Pro classique, qui est sortie avant lui. Mais quelques petites nouveautés ont toutefois été ajoutées pour faire de ce nouveau smartphone un appareil un poil plus premium. Xiaomi a d’abord choisi de troquer la puce Snapdragon 695 de Qualcomm contre un Dimensity 920 de MediaTek, compatible 5G. Un changement qui aide notamment ce modèle à assurer côté multitâches et qui lui permet également de jouer à des jeux plus gourmands que sur la version Pro classique. Le processeur sera aussi épaulé par 8 Go de mémoire vive, et ce sont pas moins de 256 Go de stockage qui seront disponibles pour vous permettre d’enregistrer un grand nombre d’applications et de photos.

Mais l’un des atouts majeurs de ce smartphone, c’est bel et bien sa charge rapide 120W, alors que celle de la version classique ne grimpait que jusqu’à 67W. Concrètement, cela vous permettra de recharger votre modèle en un rien de temps. Durant notre test, cinq minutes de charge ont suffi pour passer de 5 à 40% de batterie, et dix supplémentaires ont permis au smartphone d’atteindre les 75%. En tout, il a fallu 25 minutes pour que la batterie passe de 5 à 100%. Seule contrepartie de cet excellent résultat, on aura droit à une batterie plus petite puisque l’accumulateur passe de 5 000 à 4 500 mAh. Par sécurité, il ne faudra pas compter sur plus d’une journée d’utilisation, ce qui est quand même suffisant pour un smartphone doté de cette puissance.

Le même design, mais ça marche toujours

Outre ces changements, Xiaomi a misé sur le même design que la version Pro classique : le Redmi Note 11 Pro Plus 5G garde donc le même look, avec ses tranches légèrement arrondies comme les récents iPhone, ainsi que la même diagonale de 6,67 pouces, ce qui en fait là encore un smartphone vraiment massif. Le modèle intègre par ailleurs une dalle AMOLED avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz, soit l’assurance d’une excellente fluidité dans l’affichage des images. Le Redmi Note 11 Pro Plus 5G présente aussi un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz qui promet des réponses tactiles précises. Le smartphone est par ailleurs doté d’une certification IP53 qui le rend résistant à la poussière et à l’eau de pluie.

Côté photo, on ne change pas non plus une équipe qui gagne : le Redmi Note 11 Pro Plus 5G reprend exactement la même configuration que son camarade. On obtient ainsi un capteur principal de 108 mégapixels (f/1,8), un ultra grand-angle de 8 mégapixels (120 degrés, f/2,2) et un capteur avec objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4). Ce smartphone ne comporte cependant pas de capteur de profondeur de 2 mégapixels, que l’on retrouve pourtant sur le modèle 4G de la version Pro classique. La qualité des clichés capturés par ce Redmi Note 11 Pro Plus 5G sera tout de même au rendez-vous, et ce, de jour comme de nuit, avec notamment un niveau de détails très riche surtout au premier plan des photos, surtout grâce au mode 108 mégapixels.

