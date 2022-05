Cet écran gaming LG 34″ (144 Hz, 1 ms) est plus accessible après 27 % de réduction

Envie de vous équiper d'un écran PC de compétition taillé pour le gaming ? Amazon propose l'écran LG UltraGear 34GL750-B 34" en promotion. Au lieu de 479,99 euros, vous allez pouvoir en profiter à 349,99 euros.

Réputés pour ses téléviseurs OLED, LG est aussi un acteur majeur du côté des moniteurs PC gaming, notamment avec sa gamme UltraGear. En effet, la marque coréenne sait répondre aux besoins des joueurs les plus exigeants. Avec un temps de latence minime (1 ms), un taux de rafraîchissement élevé, le modèle 34GL750-B a des caractéristiques idéales pour tout joueur souhaitant un moniteur complet et performant. Il profite en ce moment d’une belle réduction de 130 euros sur son prix d’origine.

Un moniteur gaming efficace grâce à…

Sa dalle Nano IPS de 34″ en définition FHD à 144 Hz

Son temps de réponse rapide : 1 ms

Sa compatibilité avec AMD FreeSync et Nvidia G-Sync

Au lieu d’un prix barré à 479,99 euros, le moniteur LG UltraGear 34GL750-B est aujourd’hui disponible en promotion à 349,99 euros sur le site d’Amazon, soit 130 euros de remise immédiate.

Retrouvez l'écran LG UltraGear 34GL750-B à 349,99 € sur Amazon

Un écran qui offre une bonne expérience en jeu

Ce moniteur LG UltraGear se destine véritablement aux joueurs et aux joueuses exigeant(e)s qui ont besoin d’une fluidité exemplaire dans les derniers titres : on retrouve un taux de rafraîchissement de 144 Hz , ainsi qu’un temps de réponse de 1 ms.

Des caractéristiques techniques qui sont complétées par le AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-Sync qui améliore grandement la qualité de l’image et limite les déchirures et saccades lors d’une partie.

Et qui maximise l’immersion

Ce moniteur LG utilise une dalle incurvée au format 21:9 idéal pour le jeu. Résultat : les joueurs peuvent voir plus d’informations sur l’écran d’un jeu FPS et vous plonge au cœur de l’action avec des bordures ultra-fines sur 3 côtés. Ce format s’avère aussi très confortable et adapté pour de la bureautique et les créateurs de contenus.

Le modèle 34GL750-B offre une dalle IPS de 34 pouces, affichant une définition FHD (2560 x 1080) avec un taux de luminosité de 300cd/m². Ainsi, vous profiterez d’une bonne qualité d’image, avec des noirs plus profonds, des blancs plus lumineux et des couleurs éclatantes sur un grand-angle de vue. Avec la prise en charge de l’HDR 10, ce moniteur assure un rendu graphique optimal.

