Le Xiaomi Redmi Note 10S (128 Go) tombe à moins de 200 €, avec un cadeau en prime

Un pack pas cher regroupant un bon smartphone et des écouteurs sans fil ? C’est ce que propose Xiaomi avec cette offre incluant le Redmi Note 10S (128 Go) et les Redmi Buds 3 Lite qui est en ce moment proposé à 199,90 euros au lieu de 249,90 euros.

Le Xiaomi Redmi Note 10S est un smartphone peu coûteux, mais qui n’est pas en reste niveau composant de pointe afin d’assurer des performances honorables. Certes, il a été remplacé il y a peu par le Redmi Note 11S, mais il reste un très bon smartphone qui met tout le monde d’accord. Aujourd’hui en promotion, la version 128 Go est à un excellent rapport qualité-prix et c’est certainement l’une des meilleures options sous la barre des 200 euros – avec en plus des écouteurs sans fil.

Le Xiaomi Redmi Note 10S en quelques mots

Un bel écran Super AMOLED

Un processeur solide : MediaTek Helio G95

Une autonomie confortable

Proposé à 249,90 euros au lancement, le Xiaomi Redmi Note 10S (6+128 Go) est aujourd’hui disponible à 199,90 euros sur le site officiel du constructeur, grâce à une remise immédiate de 30 euros et 20 euros de réduction en ajoutant le smartphone au panier. Petit plus : les écouteurs Redmi Buds 3 Lite sont offerts.

Un smartphone qui impressionne toujours pour le prix

Le Xiaomi Redmi Note 10S reprend le même design que la version classique du smartphone, et profite de la même dalle Super AMOLED de 6,43 pouces. C’est surtout au niveau des performances que le modèle S va se démarquer, en proposant une puce plus performante : la MediaTek Helio G95. Si les deux modèles sont capables de faire tourner Fortnite, le 10S prend l’avantage en faisant monter les graphismes jusqu’en élevé — ce que la puce Qualcomm de la version classique n’était pas capable de faire.

Cette configuration apporte un gain de puissance bienvenu et une bonne fluidité au quotidien. Et pour jouer en toute tranquillité, le 10S embarque une batterie de 5 000 mAh qui lui confère une autonomie de deux jours, selon votre utilisation. Il est même compatible avec la charge rapide jusqu’à 33 W afin de récupérer rapidement des pourcentages : 50 % en 30 minutes.

Quant à la partie photo, le Note 10S propose aussi un quadruple capteur photo, mais avec un changement notable. Le capteur photo principal passe à 64 mégapixels (au lieu des 48 mégapixels du modèle classique). C’est un ajout bien apprécié qui va permettre au smartphone d’assurer une belle qualité des clichés lorsque les conditions lumineuses sont réunies. Quant aux autres capteurs, l’ultra grand-angle, les caméras macro et de profondeur proposent les mêmes performances que sur la version classique, mais restent perfectible.

Les Redmi Buds 3 Lite

Les Xiaomi Redmi Buds 3 Lite sont des écouteurs sans fil qui adoptent un format bouton, c’est-à-dire sans tige, mais avec un design intra-auriculaire afin d’assurer un bon maintien dans les oreilles. Vous n’aurez pas la réduction de bruit pour le prix de base de ces oreillettes, mais le son est correct. La prise en charge des codecs SBC et AAC est là, ce qui est amplement suffisant si vous passez principalement par des services de streaming pour écouter votre musique. En ce qui concerne l’autonomie, comptez 5 heures d’écoute et jusqu’à 18 heures avec le boîtier de recharge qui est doté d’un port USB-C.

